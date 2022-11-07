Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada

Nevşin Mengü namaz molası vermeyen seyahat firmasını savundu

Gazeteci Nevşin Mengü Erciş Seyahatin namaz için mola vermemesini hakkında 'Tuvalet bir ihtiyaç, bunun için mola verilir. Namaz ile tuvalet aynı şey mi?' ifadelerini kullandı.