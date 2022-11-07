Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı.
Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.
GÖZLER ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLEMELERİNDE
Gözler bir taraftan da milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak.
EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında...
- Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.
Dış politika da kabinenin gündeminde
Dış politika da kabinenin gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor.
Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.