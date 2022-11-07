Gündem Kabine toplandı EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada
ANKARA

Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bugün toplandı. Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin yol haritası Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları için de gözler Beştepe'de olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada
Kabine

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı.

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.

GÖZLER ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLEMELERİNDE

Gözler bir taraftan da milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak.

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında...

  • Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

Dış politika da kabinenin gündeminde

Dış politika da kabinenin gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor.

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor: Başörtüsü düzenlemesi ve enflasyonla mücadele masada
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor: Başörtüsü düzenlemesi ve enflasyonla mücadele masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem başörtüsü ve sosyal konut
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem başörtüsü ve sosyal konut

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GÜNDEM
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