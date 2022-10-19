​Adayı yok kabinesi var.

İkinci tura ekim başında başlayan ancak henüz adayını belirleyemeyen 6’lı masada liderlerin ‘Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’ konuşuluyor. Liderler buluşmasa da masayı oluşturan paydaşların koridorlarında seçim sonrası kabine oluşumu ve paylaşımına ilişkin yeni iddialar ortaya atılıyor.

EKİPLERİNİ BELİRLİYORLAR

Bunlar arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin yapısı ve nasıl oluşacağı başı çekiyor. Buna göre, aday masadan olursa diğer 5 ismin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının kendi ekiplerini kurarak mini kabine gibi çalışacağı konuşuluyor.

EKONOMİ DEVA’YA, DİYANET SAADET’E

Bu yönde kulislere yansıyan bilgiler ise ekonominin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, Diyanet’in SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na bırakılacağı yönünde. Babacan’ın ekonomi takımına CHP’den Faik Öztrak, Gelecek Partisi’nden Serkan Özcan, İYİ Parti’den Prof. Bilge Yılmaz, Saadet Parti’sinden Prof. Sabri Tekir, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp’in dahil olacağı belirtiliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla yer alma konusunda kararsızlığını koruduğu bildiriliyor.