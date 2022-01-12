Kadıköy metrosunda iki kadına dehşeti yaşatmıştı: Saldırgan hakkında 18 yıl hapis istemi

Spor

Boşta olan 7 teknik adam bugüne kadar 34 kupa kazandı!

Süper Lig’de birçok teknik adamla bu sezon yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda takım çalıştırmıyor. Şu anda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, kariyerlerinde toplam 34 kupa kazandı.