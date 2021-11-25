Gündem Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi
E.Y. isimli saldırgan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'daki olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Tavşantepe-Kadıköy seferini gerçekleştiren metro hattı içerisinde yolculuk yapan E.Y., yolculardan yaşlı bir kadınla tartışmaya başladı.

Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.Y. isimli şüpheli şahıs, yaşlı kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Bıçaklı şahıs, metrodaki başka bir kadına da hakaretler savurdu.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, E.Y. isimli saldırgan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y., adliyeye sevk edildi.

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