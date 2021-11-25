Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı

Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Güvenlik neden saklandı anlamıyorum

Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.



Damgacı, 'Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim.' şeklinde konuştu.

