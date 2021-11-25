Gündem Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı
İSTANBUL

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından silahlı tehdit, basit yaralama ve halk arasında panik yaratmak suçlarından tutuklandı. Emrah Yılmaz'ın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı
Emrah Yılmaz üzerinde taşıdığı bıçakla metroda dehşet saçmıştı.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

EVİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın yakalanması için harekete geçen polis şüpheli Emrah Yılmaz'ı Maltepe'deki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz'ın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.
Bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ilk ifadesinin ardından savcılığa getirilen Emrah Yılmaz tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yılmaz çıkarıldığı mahkeme tarafından silahlı tehdit, basit yaralama ve halk arasında panik yaratmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Güvenlik neden saklandı anlamıyorum
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Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Güvenlik neden saklandı anlamıyorum
Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.

Damgacı, 'Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim.' şeklinde konuştu.
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