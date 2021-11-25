Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından silahlı tehdit, basit yaralama ve halk arasında panik yaratmak suçlarından tutuklandı. Emrah Yılmaz'ın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.
Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.
Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın yakalanması için harekete geçen polis şüpheli Emrah Yılmaz'ı Maltepe'deki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz'ın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ilk ifadesinin ardından savcılığa getirilen Emrah Yılmaz tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yılmaz çıkarıldığı mahkeme tarafından silahlı tehdit, basit yaralama ve halk arasında panik yaratmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.