Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı: Bıçaklı saldırgan yakalandı

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı.

Bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

20 SUÇ KAYDI VAR

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul’da yakalandı. E.Y.’nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

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Bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet’inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

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