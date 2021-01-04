Kadına şiddette sıfır tolerans: ​Bu mücadeleyi kazanırız!

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle daha etkin şekilde mücadele için 2020 yılında önemli düzenlemeler hayata geçirdi. Bu kapsamda, adli süreçleri hızlandıracak düzenlemeler uygulamaya konuldu. Ayrıca kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunan kişiler, öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor. Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildiriliyor.

İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULDU

Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli savcılar üzerinden takip edilirken, sadece şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararı verecek ihtisas mahkemeleri kuruldu. Tedbir kararlarının kolluk personeli aracılığıyla tebliği uygulamasına geçildi. Acil koruma tedbirleri alındıktan sonra vaka bazlı sosyal araştırma raporlarının hazırlanması uygulamasına geçildi.

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21 Temmuz 2020’de vahşice katledilen Pınar Gültekin kadına şiddetin son sembollerinden oldu.

SORUŞTURMA SÜRESİ AZALDI

Hayata geçirilen yeni uygulamalar, kadına şiddet vaka sayılarına da yansıdı. Yeni uygulamaların 2020’deki yansımaları şöyle oldu:

-Kadına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü.

-Kadına karşı işlenen suçlarda çıkan tutuklama kararları bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 artış gösterdi.

6 BİN 50 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

-2020 yılında 245 bin 948 kişi hakkında 271 bin 927 tedbir kararı verildi.

-Uyuşturucu madde ve alkolün tesiri altında şiddet uygulayan 6 bin 50 kişi hakkında hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavilerin sağlanmasına yönelik tedbir kararı verildi.

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29 Aralık 2020’de öldürülen Aylin Sözer kadına şiddetin son sembollerinden oldu.

6 BİN 17 MAĞDURUN KİMLİĞİ GİZLENDİ

-Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun iş yeri değiştirildi.

-6 bin 17 mağdurun kimlik bilgileri gizlendi.

-Elektronik kelepçe uygulaması artırıldı. 232 kişi hakkında 333 kez elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

-Verilen tedbir kararlarına uymayan 5 bin 748 kişi hakkında 6 bin 151 zorlama hapsi kararı verildi.

-Kadın cinayetleri bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında azaldı.

Görüşme odalarının sayısı arttı

Mağdurların adli süreçte kendilerine şiddet uygulayanlarla yeniden yüz yüze gelmesinin önüne geçmek için 2017’de hayata geçirilen Adli Görüşme Odaları’nın (AGO) sayısı 90’a çıkarıldı. Yine mağdurları adli süreçte bilgilendirmek ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak üzere ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kuruldu

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