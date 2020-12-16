Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPdeki tacizlere laf yok
ANKARA

CHP'de gerçekleşen tacizler: CHP’deki tacizlere laf yok!

CHP’deki tacizlere laf yok!

CHP’deki tacizler tüm kamuoyunda tartışılırken bazı kadın örgütlerinin sessizliği gözlerden kaçmıyor. Yeni Şafak muhabirinin irtibat kurduğu 13 STK yorum yapmamayı tercih etti ya da konuyla ilgilenmediklerini söyledi. Mor Çatı Sığınma Vakfı’nın değerlendirmesi “Bizi ilgilendiren bir konu değil” oldu. “Tepkimizi ise uzun bir açıklama yerine sosyal medya paylaşımı ile göstermeyi tercih ettik” karşılığı veren Uçan Süpürge Vakfı’nın da herhangi bir eleştirisi görülmüyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kadın dernekleri, CHP’deki taciz ve tecavüzlere kulaklarını tıkadı. Her türlü eylem ve yürüyüşe katılan, sözde kadın haklarını savunan dernek, vakıf, platform gibi 1000’e yakın sivil toplum kuruluşu, CHP içinde yaşanan rezalete üç maymunu oynuyor. Bu STK’lar arasında en tanınmış olan 13’ünü aradık. Bazıları ilginç cevaplar verirken, bir kısmı ise cevap verme gereği bile duymadı. Söz konusu skandala tepki vermeyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonları Başkanı Canan Güllü, “Kadınların kendi ve yaşadıklarını söylemesi hangi parti ve kurum tarafından olursa olsun, yaşanan olayların üstü örtülmemeli. Biz bu yolların taşlarını döşedik. Kadının beyanı esastır için mücadele ettik. Kadınlar artık bu yükü taşıyamadıkları için şiddette, istismarda üstünü örtecek noktada değil” diyerek kendileriyle çelişti.

CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
GÜNDEM
CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

YALANDAN ‘YANLARINDAYIZ’

  • E-Posta ile ulaştığımız derneklerden Uçan Süpürge Vakfı, “Bu konuyu ve gündemi aktif bir şekilde takip etmekteyiz. Tepkimizi uzun bir açıklama yerine sosyal medya paylaşımı ile göstermeyi tercih ettik. Her türlü tacizin karşısında; tacize uğrayan kadınların ve hayatta kalanların yanındayız. Fail kim olursa olsun, kadınlara yönelik bu saldırılar sessiz kalabileceğimiz konular değil. Önümüzdeki günlerde aynı şekilde süreci takip edip kadınlara destek olmaya çalışacağız” cevabını verdi. Vakfın sosyal medya paylaşımları incelendiğinde ise tek bir tepkinin yer almadığı görüldü.

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
GÜNDEM
CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Mor Çatı Sığınma Vakfı, “Bizi ilgilendiren bir konu değil” cevabını verirken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “Çok yoğunum. Biz her konuda açıklama yapıyoruz zaten” dedi. Yapılan araştırmalarda, Ataselim ve platformunun CHP’deki tacizlerle ilgili tek açıklama yapmadığı ortaya çıktı. CHP’deki taciz iddialarının patlak verdiği Kasım ayında, ‘kadına şiddet’, ‘LBGT-İ hakları’ , “İstanbul Sözleşmesi’, ‘Kadına ekonomik şiddet’ gibi birçok konuda açıklama yapan Kadın Dayanışma Vakfı da (KADAV) söz konusu CHP olunca ‘lal’ oldu. KADAV konuyla ilgili sorumuzu “Biz bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmıyoruz. Konuşmayacağız” şeklinde cevapladı. Ne Kadın Hakları Koruma ne de Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ne ulaşabildik. Dernek sitelerindeki iletişim telefonlarının kullanılmadığını öğrendik. Eşik Platformu, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı KEDV, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Mavi Kalem Derneği telefonla aradığımızda mail atmamızı söylemelerine rağmen, maillere de dönüş yapmadılar.

Abone Ol Google News
Türkiye cevabını verecek

Türkiye cevabını verecek

​Yaptırımlara mukabelede bulunmak için hazırlanılıyor.
BAE ihanette sınır tanımıyor

BAE ihanette
sınır tanımıyor

Filistin davasının altını oyuyorlar.
CHPdeki tacizlere laf yok

CHP'deki tacizlere laf yok

Yeni Şafak'ın ulaştığı 13 STK yorum yapmamayı tercih etti.
İBB hala sessiz

İBB hala sessiz

​Barajlar 15 yılın en düşük seviyesinde.
Çin aşıyı geciktirdi

Çin aşıyı geciktirdi

​İlk partisi ülkedeki bürokrasiye takıldı.
Kod adı 'D'

Kod adı 'D'

​İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı.

Galatasaray <br>kupada turladı

Galatasaray
kupada turladı

Terim, turu geçmesine rağmen oyuncularına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu hesabı <br>iyice karıştırdı

Kılıçdaroğlu hesabı
iyice karıştırdı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.
YİK'ten ABD'ye tepki

YİK'ten ABD'ye tepki

​Erdoğan başkanlığındaki toplantı ardından açıklama.
Kupada <br>inanılmaz maç

Kupada
inanılmaz maç

​Müthiş maçta 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı.
Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'nin yanındayız

​Türk Konseyinden Türkiye'ye destek mesajı.
Gine'de büyük gün

Gine'de büyük gün

​Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı.
Sayılar yeniden <br>yükselişe geçti

Sayılar yeniden
yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu paylaştı.
81 ile yılbaşı genelgesi

81 ile yılbaşı genelgesi

​Sokağa çıkma yasağına yeni eklemeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.