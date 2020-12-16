CHP’deki tacizlere laf yok!

Kadın dernekleri, CHP’deki taciz ve tecavüzlere kulaklarını tıkadı. Her türlü eylem ve yürüyüşe katılan, sözde kadın haklarını savunan dernek, vakıf, platform gibi 1000’e yakın sivil toplum kuruluşu, CHP içinde yaşanan rezalete üç maymunu oynuyor. Bu STK’lar arasında en tanınmış olan 13’ünü aradık. Bazıları ilginç cevaplar verirken, bir kısmı ise cevap verme gereği bile duymadı. Söz konusu skandala tepki vermeyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonları Başkanı Canan Güllü, “Kadınların kendi ve yaşadıklarını söylemesi hangi parti ve kurum tarafından olursa olsun, yaşanan olayların üstü örtülmemeli. Biz bu yolların taşlarını döşedik. Kadının beyanı esastır için mücadele ettik. Kadınlar artık bu yükü taşıyamadıkları için şiddette, istismarda üstünü örtecek noktada değil” diyerek kendileriyle çelişti.

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YALANDAN ‘YANLARINDAYIZ’

E-Posta ile ulaştığımız derneklerden Uçan Süpürge Vakfı, “Bu konuyu ve gündemi aktif bir şekilde takip etmekteyiz. Tepkimizi uzun bir açıklama yerine sosyal medya paylaşımı ile göstermeyi tercih ettik. Her türlü tacizin karşısında; tacize uğrayan kadınların ve hayatta kalanların yanındayız. Fail kim olursa olsun, kadınlara yönelik bu saldırılar sessiz kalabileceğimiz konular değil. Önümüzdeki günlerde aynı şekilde süreci takip edip kadınlara destek olmaya çalışacağız” cevabını verdi. Vakfın sosyal medya paylaşımları incelendiğinde ise tek bir tepkinin yer almadığı görüldü.

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BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Mor Çatı Sığınma Vakfı, “Bizi ilgilendiren bir konu değil” cevabını verirken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “Çok yoğunum. Biz her konuda açıklama yapıyoruz zaten” dedi. Yapılan araştırmalarda, Ataselim ve platformunun CHP’deki tacizlerle ilgili tek açıklama yapmadığı ortaya çıktı. CHP’deki taciz iddialarının patlak verdiği Kasım ayında, ‘kadına şiddet’, ‘LBGT-İ hakları’ , “İstanbul Sözleşmesi’, ‘Kadına ekonomik şiddet’ gibi birçok konuda açıklama yapan Kadın Dayanışma Vakfı da (KADAV) söz konusu CHP olunca ‘lal’ oldu. KADAV konuyla ilgili sorumuzu “Biz bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmıyoruz. Konuşmayacağız” şeklinde cevapladı. Ne Kadın Hakları Koruma ne de Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ne ulaşabildik. Dernek sitelerindeki iletişim telefonlarının kullanılmadığını öğrendik. Eşik Platformu, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı KEDV, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Mavi Kalem Derneği telefonla aradığımızda mail atmamızı söylemelerine rağmen, maillere de dönüş yapmadılar.