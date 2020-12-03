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İSTANBUL

CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş: CHP'deki taciz vakaları

CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

CHP’deki taciz mağdurlarından Zeliha Y., yaşadığı dehşet anlarını savcıya anlattı. Zeliha Y., Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nın kendisini saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğünü, kafasını defalarca duvara vurduğunu, taciz ettiğini ve tecavüze kalkıştığını söyledi. Umut K. ise Zeliha Y. ile ortak arkadaşları Volkan A.’ya “Akşam büyük rezillik çıktı” diyerek tacizi bir anlamda itiraf etmiş.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kendilerini sözde kadın hakları savunucusu gibi gösteren CHP’li yöneticiler ile kadın örgütleri ve STK’lar, parti içindeki taciz ve tecavüzlere sesini çıkarmadı.
Kendilerini sözde kadın hakları savunucusu gibi gösteren CHP’li yöneticiler ile kadın örgütleri ve STK’lar, parti içindeki taciz ve tecavüzlere sesini çıkarmadı.

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın tutuklandığı taciz olayının mağduru 23 yaşındaki Zeliha Y., yaşadığı dehşet anlarını savcılıkta anlattı. Umut K. ile çalıştığı kafeden tanıştığını ve aynı kafede 1.5 aydır da birlikte çalıştıklarını söyleyen Zeliha Y., “Şahısla 2-3 aydır tanışırız. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı” dedi. Zeliha Y., taciz skandalının yaşandığı güne ilişkin ise şunları söyledi: “20 Kasım’da akşam saatlerinde çalıştığım iş yerine geldi ve Maltepe’de bir kafede buluşmayı teklif etti. Aynı kafede müzisyen Ö.F.K’ya ‘Beraber gidelim mi?’ dedim, kabul etti. Umut K. ile birlikte yürüyerek saat 20.00 sıralarında kafeye geçtik. Kafelerin kapanma saatiydi ancak kafe Umut’un arkadaşınındı.

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GİTMEME ENGEL OLDU

  • Yaklaşık 1 saat üçümüz birlikte oturduk. Ö. işi çıktığı için yanımızdan ayrıldı, yarım saat kadar da Umut ile baş başa oturduk. Kafede kimse kalmamıştı, kalkmak istedim ancak Umut kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi.

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SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ

Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü. Beni tekme tokat dövdü ve cinsel saldırıda bulundu. Ben yalvardıkça vurdu ve boğazımı sıkarak ‘Kapı kilitli seni kimse duyamaz’ dedi. Bu olaylar yaklaşık 1-1.5 saat sürdü. Gece saat 00.00 sıralarında arkadaşı Volkan A’nın evine götürdü. Volkan elime pansuman yaptı ve saat 00.30 sıralarında beni evime bıraktı. Ailemin duymasından korktuğum için karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Beni alıkoyan, cinsel saldırıda bulunan, darp eden şahıstan şikayetçiyim.”

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PARTİ SUS PUS

  • Kendilerini sözde kadın hakları savunucusu gibi gösteren CHP’li yöneticiler ile kadın örgütleri ve STK’lar, parti içindeki taciz ve tecavüzlere sesini çıkarmadı. İstanbul’da yaşanan son taciz olaylarında da parti sessiz kalma tutumunu sürdürdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetimi ve vekillerden hiçbir ses çıkmadı. Öte yandan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında da 20 yaşındaki D.A’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP’li başkan itiraf etti

Savcılığın ifadesine başvurduğu Volkan A, ise şunları anlattı: “Ben kafeden tanıdığım Zeliha ile Umut arasında bir gönül ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. Olay günü saat 23.00 sıralarında Umut ve Zeliha evime geldiler. İkisinin de kıyafetlerinde kan vardı. İkisi de alkollüydü. Ben telaşla ne olduğunu sordum. Bana kavga ettiklerini söylediler. Zeliha’nın eline pansuman yaptım. Daha sonra evine gitmek istedi ben de bıraktım. Yolda giderken tekrar ne olduğunu sorduğumda Zeliha, ‘Bana saldırdı, taciz etti, zorla tecavüz etmeye kalktı, kafenin tuvaletinde yaptı bunları, kafamı defalarca vurdu duvara’ dedi.

AKŞAM BÜYÜK REZİLLİK ÇIKTI DEMİŞ

  • Ben Zeliha’yı bırakıp eve geldiğimde Umut alkolün etkisiyle sızmıştı. Ertesi gün uyandığında ‘Akşam çok büyük rezillik çıktı’ dedi ve başka da bir şey söylemedi. 24 Kasım günü, ben, Ö., Umut ve avukatı Maltepe Meydanı’nda oturduk. O günkü olayla ilgili konuşmaya başladılar. Ömer, bu işi aile büyüklerinin araya girmesiyle tatlıya bağlayabileceklerini söyledi.”

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