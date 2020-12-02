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Gündem CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor
POLİTİKA

CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, son iki haftadır taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla gündemden düşmüyor. Hakkında terör soruşturması bulunan Menemen Belediye Başkanı eski CHP’li Serdar Aksoy, yolsuzluk operasyonunda tutuklandı. CHP’li Şişli Belediyesi’nin başkan yardımcısı Cihan Yavuz, PKK soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklanırken, partinin Ümraniye ve Avcılar teşkilatlarından da peş peşe taciz suçlamaları geldi. Son olarak ise CHP’li Kartal Belediyesi’nin özel kalem müdürünün tacizci olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi içinde, taciz ve tecavüz iddiaları ile terör soruşturmaları, gündemden düşmüyor. Kamuoyunda büyük infial uyandıran olaylar silsilesi, hakkında terör soruşturması bulunan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un CHP'den istifa etmesiyle başladı.

Hakkında terör soruşturması bulunan eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı tutuklandı

THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP Genel Merkezi tarafından da ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir süre sonra Menemen Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
GÜNDEM
Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

CHP’li Şişli Belediyesi’nin başkan yardımcısı terör örgütüne üyelikten cezaevinde

Bu gelişmeden birkaç gün sonra CHP’li Şişli Belediyesi, terör soruşturmalarıyla gündeme geldi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, gözaltına alındı.

CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de destek verdiği Yavuz, daha sonra, çıkarıldığı hakimlikçe ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı
GÜNDEM
PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Terörle ilgili gelişmelerin ardından, bu sefer de CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalandı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı
GÜNDEM
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Avcılar ve Ümraniye teşkilatlarında peş peşe taciz suçlamaları

Bu gelişmenin ardından peş peşe benzer haberler geldi. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi. Ümraniye teşkilatından D.A da, Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını açıkladı.

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
GÜNDEM
CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

Tacizden uzaklaştırılan eski CHP’li başkana Kartal Belediyesinde görev verildi

Son olarak ise 20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için CHP Ümraniye teşkilatından uzaklaştırılan ve mahkemesi süren CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisinin, CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. CHP’li Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan şahsın bünyesinde çalışmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
GÜNDEM
Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakaları örtbas etmekle suçlanıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir gazeteye yaptığı açıklamada, yaşananların partiye yönelik operasyon olduğunu savunarak, taciz iddialarını duyuran CHP’li Barış Yarkadaş’ı şov yapmakla eleştirmişti. Yarkadaş, Kaftancıoğlu’na sert tepki göstererek CHP’li İstanbul İl Başkanı’nı ‘rezaleti’ örtmeye çalışmak ve basına duyurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
GÜNDEM
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki son grup toplantısındaki konuşmasında tepki toplayan bu konuların hiçbirine değinmedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
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