Terastan düşerek hayatını kaybeden Feyza Nur'un paylaşımı şüpheleri artırdı: Ben bir yerden atlamam, biri atmıştır

Gaziantep'te evinin terasından düşen 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Feyza Nur Saydam, terasta bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Feyza Nur Saydam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın. #duygusuzolma REKLAM August 17, 2020

BEN BİR YERDEN ATLAMAM, ALLAH KORKUM VAR!

Genç kızın, sosyal medya hesabından Duygu Delen'in öldürülmesinin ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde attığı tweet ise şüpheleri daha da artırdı: "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın."

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kızın ailesine başsağlığı diledi.

Gül, açıklamasında şunları kaydetti: "Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur Saydam’ın terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."

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