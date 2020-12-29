Gündem Canice öldürülen Aylin Sezer katıldığı TV programında şiddet üzerine konuşmuştu
İSTANBUL

Canice öldürülen Aylin Sezer katıldığı TV programında şiddet üzerine konuşmuştu

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında kadına şiddete yönelik ifadelerini ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Aylin Sezer
Aylin Sezer

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında kadına şiddete yönelik ifadelerini ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice öldürdü.

Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer'in yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap şuydu:

PROGRAMDA ŞİDDET ÜZERİNE KONUŞMUŞTU

"Çocuklar, sadece yaptıkları gözlemleri değil, bunları birbirlerine aktarıyorlar. Akran zorbalığı denilen çok ciddi bir sorun var. Birbirleri aralarında da yaşadıkları. Sadece yetişkinlerden gördükleri değil çevrelerinden gördüklerini birbirlerine uygulamaya başladılar. İşte öğretmenlere varan sonuçları var ve çok ciddi sonuçlar bunlar. Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor."

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