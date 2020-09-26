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Gündem Kafede sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan saçtı
ERZİNCAN

Kafede sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan saçtı

Erzincan'da kafede oturun bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Kafenin ikinci katından yere fırlatılan parayı görenler toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Haber Merkezi İHA
Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı.
Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı.

Yaşanan olay, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı. Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı. Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı.
  • Kafe çalışanları, “Yukarıda oturuyordular. Bir anda yerinden kalkıp çantadaki paraları balkondan caddeye saçmaya başladı. Çok şaşırdık. Ne olduğuna inanamadık” diye konuştu.

Öte yandan paraları saçan kişinin müteahhit olduğu ve alacağı bir tahsilatın geç geldiği ve bu yüzden gelen parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.

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