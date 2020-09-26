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Gündem Kahramanmaraşta gölde yakalanan balık şaşırttı Tam 2 metre
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta gölde yakalanan balık şaşırttı: Tam 2 metre

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarında 30 yıldır esnaflık yapan İbrahim Sarı, baraj gölünde tam 2 metre boyunda balık yakaladı. Yakaladığı balığı iş yerinde sergileyen Sarı, balığın yaklaşık 100 kilogram gelen yayın balığı olduğunu ve kilo fiyatının 150 lira civarında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
İki metre uzunluğundaki balık
İki metre uzunluğundaki balık

Kahramanmaraş’ta baraj göllerinde yakalanan 2 metre uzunluğundaki yayın balığı görenlerin dikkatini çekiyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarında 30 yıldır esnaflık yapan İbrahim Sarı, baraj göletinde yakalanan yayın balığını iş yerinde sergiledi. Yaklaşık 100 kilogram gelen yayın balığının kilo fiyatı ise 150 lira civarında.

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Şimdiye kadar yakalananların en büyüğü

Çevreden geçen vatandaşların dikkatli bakışları arasında balığın satışını yapan balıkçı esnafı Sarı, “Bu mevsimde bu tür balıklar baraj göletlerinde yakalanır ancak bu balık şimdiye kadar olanları en büyüğü bir insan boyundan da daha uzan. Yaklaşık 2 metre ve 100 kilogram olarak hesaplandı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni bir balık türü keşfedildi
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Yeni bir balık türü keşfedildi

Okyanusun en büyük canlıları kaç metre?
FOTOĞRAF 22
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Saçlı deniz anası olarak da bilinen en büyük denizanası türü. 1870 yılında Massachusetts Koyu'nda kara vurmuş olan fotoğraftaki denizanası, çapı 2.3 metre ayrıca dokunaçları 37 metre uzunluğunda.
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Mavi balinaların ortalama uzunluğu 33 metre
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İspermeçet balinası 24 metre
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Balina köpek balığı 18.8 metre
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Büyük camgöz köpekbalığı 12 metre civarında
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Bu dev kalamar 1954 yılında Norveç'te kıyıya vurdu. Uzunluğu 9.24 metre olan dev kalamar bilim adamları tarafından incelenmişti.
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Dev ahtapotun çapı ortalama 9.8 metre uzunluğunda.
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Kürekbalığı olarak bilinen bu uzun balık 8 metre
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Jaws filmlerinden bildiğimiz büyük beyaz köpek balığı 7 metre.
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Manta vatozu okyanustaki en büyük vatoz türüdür. Ortalama 7 metre civarındadır.
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Güney deniz fili yaklaşık olarak 7 metredir.
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Grönland köpek balığı 6.5 metre uzunluğundadır.
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Boz camgöz köpekbalığı 5.5 metre
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Mors 3.8 metre
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Dev Japon örümcek yengeçleri, Büyük Okyanus'ta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türü. 10 bacağı olup, her bir bacağı 3-4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır.
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Güneş balığı ya da Ay balığı, Molidae familyasına ait balık türüdür. Lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değeri yoktur. 3.3 metre büyüklüğündedir.
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Tüp solucanları 2.4 metreye kadar uzuyor, çapları ise 4 cm uzunluğunda. olabiliyor.
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Karayip varil süngeri isimli bu etkileyici canlılar, 100 sene yaşayabiliyorlar. 2 metre boyuna ve 2 metre çapına ulaşabiliyorlar.
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Deri sırtlı deniz kaplumbağası, 2 metreye ulaşabilen boyu ve 600 kilograma varabilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük kaplumbağadır.
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Denizanası veya medüz, Scyphozoa ve Cubozoa sınıflarında bulunan, serbestçe yüzen ve beyni bulunmayan deniz canlısı.
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Deniz tabanında yaşayan bu canlılar bilinen en büyük yumaşakçalardan. 1.2 metre boyunda ve 227 kg ağırlığında olabiliyorlar. Bir resife kendini bağladığında bütün hayatı boyunca orada kalabiliyor.
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Bir çeşit kabuklu hayvan olan, karides ve yengeçlerle uzaktan akraba olan isopodların en büyüğü 1.7 kg ağırlığında ve 76 cm uzunluğundadır.
Okyanusun en büyük canlıları kaç metre?
Okyanuslar dünyadaki yaşamın %90'ından fazlasını oluşturuyor. Fakat bu alanların sadece %10'nunu keşfedebildik. Eğer bu devasa canlılar bizim sadece bilebildiklerimiz ise, daha keşfedeceğimiz canlıları bir düşünün.


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