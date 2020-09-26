Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Zonguldakta korkunç olay 15 yaşındaki çocuğu kale direğine bağlayıp, üç saat boyunca işkence yaptılar
ZONGULDAK

Zonguldak'ta korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu kale direğine bağlayıp, üç saat boyunca işkence yaptılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kestaneci Mahallesi'nde 4 çocuk, okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mumin Yasin S.'yi (15) yaklaşık 3 saat işkence ederek dövdü. Kulağı kesilen Mumin Yasin S., ailesiyle birlikte şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Kale direğine bağlanan Mumin Yasin S.(15) yaklaşık 3 saat işkence edilerek dövüldü.
Kale direğine bağlanan Mumin Yasin S.(15) yaklaşık 3 saat işkence edilerek dövüldü.

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'ndeki Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin S., yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D.(17), Y.C.T. (15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı.

  • Koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Mumin Yasin S., darbedildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Mumin Yasin S., şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi.

DHA
Kestaneci Mahallesi'nde 4 çocuk, okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mumin Yasin S.'yi (15) yaklaşık 3 saat işkence ederek dövdü.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mumin Yasin S., tedaviye alındı. Başına 4, kulağına 12 dikiş atılan Mumin Yasin S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin S., annesi Solmaz ve babası Savaş S. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DHA
Kulağı kesilen Mumin Yasin S., ailesiyle birlikte şikayetçi oldu.

DİREĞE BAĞLAYIP DARP ETTİLER

Mumin Yasin S., şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz, arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Onu da dövdüler. Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp, videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş, elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim" diye konuştu.

DHA
Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

  • Solmaz S. oğlunu darp edenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek, darbetmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti
GÜNDEM
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
GÜNDEM
Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar


Abone Ol Google News
Türkiyeye getiriliyor

Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..
Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat boyunca işkence yaptılar.
Yerli yazılım kartı geliyor

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

​Dövdükleri restoran sahibini dereye attılar.

​FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler..

​Derbi öncesi dikkat çeken istatistik.
İstanbul'da<br>ürküten manzara

İstanbul'da
ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.

​Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşıldı..
Çok zarar edeceğiz

Çok zarar edeceğiz

​Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli.
Köyden birinciliğe

Köyden birinciliğe

​Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

Kobani katliamı soruşturmasında gözaltına alınanlara destek çağrısı.

Akdeniz ve Karadeniz için dikkat çeken çıkış.

Görüntüler üzerine Ankara polisi harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.