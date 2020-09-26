İstanbul Bahçelievler'de dehşet anları: Dövüp dereye attılar
İstanbul'da dehşet anları: Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar
İstanbul Bahçelievler'de dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Dört kişi bir restoran sahibini araç alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövmeye başladı. Saldırganlar daha sonra dövdükleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı.
Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı.
7 METREDEN AŞAĞI ATTILAR
Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
5 şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Serbest bırakılan saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğu öğrenildi.