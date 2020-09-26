Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda dehşet anları Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar
İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de dehşet anları: Dövüp dereye attılar

İstanbul'da dehşet anları: Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar

İstanbul Bahçelievler'de dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Dört kişi bir restoran sahibini araç alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövmeye başladı. Saldırganlar daha sonra dövdükleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.
4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı.

4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü: Metroda adım atacak yer kalmadı
KORONAVİRÜS
Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü: Metroda adım atacak yer kalmadı
Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı.

7 METREDEN AŞAĞI ATTILAR

Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!
GÜNDEM
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!

4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

5 şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Serbest bırakılan saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğu öğrenildi.

Gasp etmeye çalıştıkları adamı 4 kişi birden darp edip 7 metre yükseklikten dereye attılar
OYNAT 00:51
Gasp etmeye çalıştıkları adamı 4 kişi birden darp edip 7 metre yükseklikten dereye attılar
Bahçelievler'de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti. Ardından 7 metre yüksekten dere yatağına attı. Gasp ve darp anı da kameraya yansıdı. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi. Gasp anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi
FOTOĞRAF 6
Title
Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı.
Title
Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi.
Title
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi.
Title
Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.
Title
Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Title
Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor.
Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi
Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.


Abone Ol Google News
Türkiyeye getiriliyor

Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..
Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat boyunca işkence yaptılar.
Yerli yazılım kartı geliyor

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

​Dövdükleri restoran sahibini dereye attılar.

​FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler..

​Derbi öncesi dikkat çeken istatistik.
İstanbul'da<br>ürküten manzara

İstanbul'da
ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.

​Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşıldı..
Çok zarar edeceğiz

Çok zarar edeceğiz

​Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli.
Köyden birinciliğe

Köyden birinciliğe

​Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

Kobani katliamı soruşturmasında gözaltına alınanlara destek çağrısı.

Akdeniz ve Karadeniz için dikkat çeken çıkış.

Görüntüler üzerine Ankara polisi harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.