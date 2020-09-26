İstanbul'da dehşet anları: Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı.

4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

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Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı.

7 METREDEN AŞAĞI ATTILAR

Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

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4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

5 şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Serbest bırakılan saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğu öğrenildi.

OYNAT 00:51 Gasp etmeye çalıştıkları adamı 4 kişi birden darp edip 7 metre yükseklikten dereye attılar Bahçelievler'de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti. Ardından 7 metre yüksekten dere yatağına attı. Gasp ve darp anı da kameraya yansıdı. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi. Gasp anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı. Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı. Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor. Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.

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