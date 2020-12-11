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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Bu çiftin hayatı görenleri şaşırtıyor

Bu çiftin hayatı görenleri şaşırtıyor: Biri çınar kovuğunda diğeri toprak evde yaşıyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında yürekleri burkan bir hayat hikayesi yaşanıyor. 10 yıl önce çocukları kaybolduktan sonra birbirlerine küsen çiftten Hüseyin Sarıca çınar kovuğunda, eşi ise toprak evde korkuluklar arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Merkezi İHA
65 yaşındaki Hüseyin Sarıca ile 54 yaşındaki Güldane Sarıca
65 yaşındaki Hüseyin Sarıca ile 54 yaşındaki Güldane Sarıca

Kahramanmaraş'ta Göksun’a 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçamurlu Mahallesi, Payamlı kırsalında 65 yaşındaki Hüseyin Sarıca ile 54 yaşındaki Güldane Sarıca çiftinin zorlu yaşamı, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Sarıca çiftinin 3 çocuğundan birisi yıllardır kayıp ve anne 10 yıldır gözyaşı döküyor. 10 yıl önce kırsaldan ilçeye giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan evlatları için başvurmadıkları makam kalmayan çift, çocuklarının kaybolmasında birbirlerini suçlayıp küstü. Bu yüzden Hüseyin Sarıca, çınar ağacı kovuğunda, eşi de toprak evde yaşamaya başladı.

Görenleri şaşkına çeviriyor
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Görenleri şaşkına çeviriyor

Güldane Sarıca

Güldane Sarıca, evladının acısını unutabilmek için kendisini ev işlerine ve korkuluk yapmaya adadı. Cödden Vadisinden gelen domuzlara karşı bahçelerini ve kendilerini korumak için bulundukları yere bostan korkulukları yerleştirdi.

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Çiftçilik yapan çiftin elektrik ve telefonu bulunmazken, zor yaşam şartları arasında hayat mücadelesi veriyor.

Gerçek bir dramla baş başayız

Çiftin yaşantısını gözlemleyen Bilal Akoğlu, “Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgemiz. Gerçek bir dramla baş başayız. Bunu canlı olarak görüyoruz. Bugün baktığımızda bir kadın ve eşi birlikte yaşıyorlar. Çocukluklarından beri burada yaşadıklarını ifade ediyorlar. Çok şaşırmış durumdayız” dedi.

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Hüseyin Sarıca

Ağaç evde yaşıyorum

Çınar kovuğunda yaşadığını ve zor olduğunu anlatan Hüseyin Sarıca, “Biz çocukluktan beri buradayız, kış mevsiminde kar yağdığında kepçe buraları açıyor. Önceden küçükbaş hayvanlarımız vardı ve şu anda onlar da yok. Tarlalarımız ormana verildi. Eşim bana yorgan ve battaniye gibi şeyler vermez ben alırım. Bu ağaç evde yaşarım” dedi.

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Hep ağlıyorum

Güldane Sarıca ise “Burada yaşamak çok zor, yiyecek ve içecek yok çok perişansın, kendi kapını açan yok ve arayıp soran yok. Hep ağlıyorum, çocuklarım vardı gittiler” diye konuştu.

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