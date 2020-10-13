Bu hastalık dünyada sadece dört ailede var: Dışarıda bize uzaylı gibi bakıyorlar

Meksika ve Venezuela’dan sonra Türkiye’de Mersin ile Malatya’da da görülen "Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu" yani bir nevi göz çevresi şekil bozukluğu hastalığı, Malatyalı Yavuz ailesinin de kabusu oldu.

Özel güvenlik görevlisi Mustafa Yavuz, genetik bir rahatsızlık olan bu hastalığı annesinden almış. Yavuz’un 2 çocuğundan küçüğü olan 4 yaşındaki Ayşenur da babasından kendisine geçen bu hastalık nedeniyle zor günler yaşıyor. Mustafa Yavuz, genetik bir rahatsızlık olan bu sendromun dedesinde olduğunu ve ondan da annesine geçtiğini, erkek kardeşi ile kendisinin de aynı rahatsızlık ile dünyaya geldiğini söyledi. Bu sendromun şu an ailelerinde 8 kişide olduğunu söyleyen Yavuz, kendisinin yanı sıra 2 çocuğundan biri olan Ayşenur’un da aynı hastalık ile dünyaya geldiğini ifade etti.

İHA Malatya’da yaşayan Yavuz ailesi, dünyada sadece dört ailede görülen ‘Nasopalpebral Lipoma Coloboma’ denilen göz çevresinde şekil bozukluğu hastalığı ile mücadele ediyor.

"DIŞARIYA ÇIKINCA UZAYLIYA BAKAR GİBİ BAKIYORLAR"

Kendisinin şu ana kadar 5 kez plastik cerrahi operasyonu geçirdiğini ve halen rahatsızlığının sürdüğünü anlatan baba Mustafa Yavuz, 4 yaşındaki kızının bu haline alışamadığını ve dışarı çıkmaktan çekindiğini söyledi.

Yüzlerindeki şekil bozukluğu nedeniyle dışarıda insanların farklı bakışları ile karşılaştıklarından dert yanan baba Yavuz, “Dışarı çıktığı zaman sürekli uzaylıya bakar gibi bakıyorlar, kızım da rahatsız oluyor ağılıyor, annesine sarılıyor. Gözlerinin böyle olmasına alışamadı. Yaşı da ilerlemeden bir an önce ameliyat ettirmek istiyoruz" dedi.

Hayatlarını kabusa çeviren bu genetik rahatsızlık ile ilgili konuşan Yavuz, “Bu hastalık aileden gelen bir genetik rahatsızlık. Anneme de babasından geçmiş. Şu an ABD’de bu rahatsızlıkla ilgili bir gen çalışması var, eğer tedavi bulunmaz ise bizden sonraki nesillere de geçecek bu hastalık” ifadelerine yer verdi.

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İHA Ailenin en küçük ferdi olan 4 yaşındaki Ayşenur’un tedavisi için 75 bin TL’ye ihtiyacı bulunuyor.

"BİZİ EN ÇOK RAHATSIZ EDEN ŞEY İNSANLARIN BAKIŞI"

Kızının yatarken gözlerini tam kapatamadığını ve bu nedenle de enfeksiyon ve göz tahrişi sorunu yaşadığını dile getiren Baba Yavuz, en çok kendilerini rahatsız eden şeyin ise dışarıdaki insanların kendilerine bakış açısı olduğunu söyledi.

Gözlerinin değişik olması nedeniyle kendilerine önyargı ile bakıldığını ifade eden Yavuz, ağabeyinin kızının da aynı şekilde rahatsız olduğunu ve geçen yıl 75 bin TL karşılığında Muğla Bodrum’da plastik cerrahi operasyon geçirdiğini belirtti. Kendilerinin ekonomik olarak durumlarının iyi olmadığını ve bu nedenle de kızlarını ameliyat edemediklerini söyleyen Yavuz, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Bu rahatsızlık nedeniyle gözyaşlarını da sürekli dışarı akıttıklarını ifade eden Yavuz, “Normalde bir kişi ile konuşurken ağlıyor gibi oluyoruz, çünkü gözyaşı dışarı taşıyor” dedi. Bu genetik rahatsızlığının tedavisi için ABD’de bir bilimsel çalışmanın sürdüğünü de kaydeden Yavuz, aile olarak geçen yıl ABD’deki çalışma için kan gönderdiklerini de dile getirdi.

Nadir görülen bu genetik hastalıktan muzdarip olan babaanne Hanife Çetin’in de tek isteği torunun bir an evvel tedavi edilerek sağlığına kavuşması. Dışarı çıktıklarında herkesin kendilerine farklı baktığını ve bu durumunda ailece kendilerini üzdüğünü söyleyen Çetin, "Sonuçta Allah vergisi bu ama bu duruma üzülüyoruz. Torunumun ameliyat edilmesi için destek bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 6 Anavatanı Hindistan olan ve genellikle ilaç sanayisinde kullanılan kudret narı, Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişiyor. Türkiye'de Bursa, Yalova ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen kudret narı özellikle Alanya ve çevresinde de sıkça görülüyor. Sarmaşık türü olan bu bitki, bakımı konusunda da çiftçiyi hiç zorlamıyor. HASTALIĞI NEDENİYLE TANIŞTI <br> <br>​ ​ İnsan sağlığına faydası olduğu ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen kudret narının üretimiyle birkaç yıldır ilgilenen Musa Karaduman, bu meyveyle yaşadığı rahatsızlık sonucu tanıştığını anlattı. Kendisine birkaç yıl önce mide kanseri tanısı konduğunu, daha sonra rahatsızlığının ülser olduğunun anlaşıldığını söyleyen Karaduman, tavsiye üzerine tanıştığı kudret narını üretmeye karar verdiğini anlattı. Karaduman, Bir rahatsızlık geçirdim, ondan dolayı bu işe girmiş oldum. Sonrasında da üretimi biraz genişlettik. Oldukça faydalı bir meyve. Daha fazla insana ulaşabilmesi için kendi bireysel çabalarımız da var. Bir mide rahatsızlığı geçirdim hatta 'mide kanserisiniz' denildi. Daha sonra baktılar ki ülsermiş. Kudret narıyla bunun üstesinden geldim. Şimdi çok sağlıklıyım Allah'a şükür dedi. 'OLDUKÇA FAYDALI BİR MEYVE' ​ <br> <br>​ Raf ömrü çok az olan kudret narının artık Alanya'da da çok kişi tarafından yetiştirilmeye başlandığını aktaran Karaduman, Alanya'nın birçok yerinde yetişiyor. Eskiden de bizde birkaç kök de olsa bulunuyordu. Burada hemen hemen her evin önünde vardır. Ama ben daha fazla kişiye ulaşsın, daha fazla insan bundan faydalansın diye biraz gözü kapalı girdim bu işe. Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve diye konuştu. 'BİRÇOK HASTALIĞA ÇOK İYİ GELİYOR' ​ ​<br> <br> Alanya Hal Komisyoncuları Derneği'nin tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen de kudret narı hakkında bilgi verdi. Sevilgen, Kudret narı getiri olarak çok faydası olmuyor gibi gözüküyor, bunun sebebi raf ömrünün çok kısa olmasıdır. Üretici bu konuda biraz sıkıntı içerisine giriyor. Kudret narı öncelikle yeşil olarak koparılıyor, birkaç gün içerisinde kendiliğinden kızarmaya başlıyor. İçinde kırmızı çekirdekleri var. Kırmızı çekirdeklerini normal meyve olarak tüketebiliyoruz ama esas faydalı olan kısmı dışındaki etidir dedi. 'İLAÇ OLARAK KULLANILMALI' ​ ​ <br> <br>Kudret narını bahçede üreticinin 1- 2 lira arasında sattığını söyleyen Sevilgen, Market ve manavlarda 3-7 TL arasında dönem dönem değişen fiyatlara satılmaktadır. Direkt ihracata bizim şu an gönderdiğimiz yok. Çünkü raf ömrü çok kısa. 3-4 günlük bir raf ömrü var. Şu an ihracata gidebilmesi sıkıntılı. Sadece yurt içerisinde harcamaya çalışıyoruz. Ama sadece meyve olarak tüketilmemesi gerekiyor, ilaç olarak kullanılmalı. İlaç olarak 1-2 aylık süreçte kavanozlarda işlendiği zaman gönderilebilir diye konuştu. Hastalığı nedeniyle tanıştı, üreticisi oldu: Birçok hastalığa iyi geliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği mide rahatsızlığının ardından ülser teşhisi konulan Musa Karaduman, hastalığını kudret narı sayesinde yendi. Ardından kudret narı üretmeye başlayan Karaduman, "Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve" dedi.

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FOTOĞRAF 8 Adana'da 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda pullanma olan Murat Kılıç (27), gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul’a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde vücudunun neredeyse tamamı pullanan Kılıç, işinden ayrılarak ailesinin yanına, Adana'ya döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için birçok yere başvurdu ancak bir faydası olmadı. Tedavi aşamasında birçok ilaç ve merhem kullandığını söyleyen Kılıç, Bu hastalık bağırsağımdan geliyormuş, bana uygulanan akasya gamı (Arap zamkı) tedavimde bağırsağımdaki zararlı bakteriler gitti. Şu anda rahatlıkla oturabiliyorum, günlük işlerimi yapabiliyorum. Kesinlikle kaşınmıyorum. Beni o zaman görüp kaçan kişiler, bu halimi görünce şoka giriyorlar. Ben bile kendime inanmıyorum. Bu tedavim yaklaşık 8 ay sürdü. Beni en çok etkileyen, bir berbere gitmiştim. Orada beni görenler korkup dışarı çıkmıştı. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Artık rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyorum dedi. Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkı M.Ö. 4000 yıllarından beri ticari bir mal olarak bilinmektedir. Mısır’da Firavun’lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır. Sedef Hastalığı nedeniyle vücudu pullanıyordu: Murat artık sağlığına kavuştu Adana'da, 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda pullanma olan Murat Kılıç, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Hacı Göl ve babası İbrahim Göl, haziran ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Baba ve oğlunun hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hacı ve İbrahim Göl, hastanede tedaviye alındı. İbrahim Göl, hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Göl, oğlu Hacı Göl hastanede tedavi gördüğü sırada, Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Oğlu Hacı Göl ise 36 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hacı Göl, taburcu edildikten sonra babası İbrahim Göl'ün kabrini ziyaret etti. Koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenen ve taburcu edilen Hacı Göl, yaşadığı süreci anlattı. Koronavirüse yakalandığını ilk başlarda anlamadığını belirten Göl, Normal bir bademcik rahatsızlığı sandım. 3 gün yüksek ateş, sıtma ve eklem ağrıları şikayeti ile evde hasta olarak kaldım. Test yaptırdım. 8 günün sonunda pozitif vaka olunca hastaneye kaldırdılar. Babamda da pozitif vaka çıkınca onu da hastanede tedavi altına aldılar. Ben hastalığı atlattım ama babam maalesef yenemedi ve hayatını kaybetti. Onda biraz ilerlemişti. Erken teşhis hayat kurtarır. Biz babamı kurtaramadık dedi. Yukarıborandere Mahallesi'nde düzenlenen nişan sonrası kendilerine virüs bulaştığını belirten Hacı Göl, Köyde nişan yapılmış. Koronavirüs nişan sonrası da yeğenime oradaki bir kadından bulaşmış. Yeğenim, ailesine bulaştırmış. Onlar da bize bulaştırdı. Toplam bizim aileden 10 kişiye, Gürün'den gelen 6 kişilik bir aileye bulaşması ile birlikte toplam 16 kişiye bulaştı. Hepimiz atlattık bu hastalığı ancak babam hayatını kaybetti. 80 kilodan 10 gün içinde 5 kilo vererek, 75 kilograma düştüm diye konuştu. Koronavirüs salgınını ciddiye almayanlara da uyarılarda bulunan Göl, Kesinlikle hastalığı hafife almasınlar. Çünkü ben bu hastalıktan babamı kaybettim. Erken teşhis olmadığı sürece anlık yayılıyor. Bir kişi taşıyıcı ise anında 20-25 kişiye bulaştırabilir. En ufak şüphede önüne geçilmesi gerekiyor. Kimse 'Bana bulaşmadı' ya da 'Koronalı biriyle temas etmedim' demesin. En ufak şüphede testini yaptırsın, hiçbir şeyi saklamasın. Aksi takdirde sonuçları ağır oluyor. 36 gün tedavi gördüm. En büyük belirtisi aşırı halsizlik olması. Benim gibi iş yapmayı seven birisine şu an 100 metre yürümek çok ağır geliyor. Halsizlik hastalığın bende bıraktığı en büyük etki oldu dedi. 36 gün sonra koronavirüsü yendi babasının mezarına koştu: Bu hastalığı hafife almayın! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde benzer şikayetler üzerine hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucu koronavirüs olduğu tespit edilen baba-oğuldan, baba İbrahim Göl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 36 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Hacı Göl ise hastaneden çıkar çıkmaz babasının kabrini ziyaret etti. Koronavirüsü mahallerinde yapılan nişan yüzünden kaptığını belirten Göl, hastalığın hafife alınmaması yönünde de uyarıda bulundu. BiP'te paylaş

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