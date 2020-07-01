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Kars haberleri: Boz ayıların göç ettiği dünyada ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı

Boz ayıların göç ettiği dünyada ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen 'Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi' kapsamında yapılan araştırma ile dünyada ilk kez boz ayıların göç ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Uydu vericileri ile takip edilen ayıların Sarıkamış'tan Şavşat'a göç ettikleri belirlendi.
Uydu vericileri ile takip edilen ayıların Sarıkamış'tan Şavşat'a göç ettikleri belirlendi.

Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu Zürih, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibi, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ormanlarında bir çalışma yaptı. Prof. Dr. Şekercioğlu ve ekibi, uydu vericileri ile takip ettikleri ayıların Sarıkamış'tan Artvin Şavşat'a göç ettiklerini belirledi.

DHA
Uydu vericileri ile takip edilen ayıların Sarıkamış'tan Şavşat'a göç ettikleri belirlendi.

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi
GÜNDEM
Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

Ekip, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi.

Şekercioğlu ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda dünyada ilk kez ayı popülasyonunun göç ettiği belirlendi.

DHA
Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu

Dernek olarak 2012'den bu yana boz ayıları Sarıkamış ormanlarında izlediklerini belirten KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık.Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti.Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi" dedi.

DHA
Ekip, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi.

Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor
TEKNOLOJİ
Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor

Çoban, "Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor. Biz, boz ayıları her yıl takip ediyoruz. Onlara her yıl uydu vericileri takıyoruz ve taktığımız uydu vericileriyle farklı alanlara göç eden boz ayıları da tespit ettik. Sadece Şavşat değil; Erzurum'un Oltu, Narman ilçeleri, Kars'ın Susuz ilçesi gibi ilçelere göç edebiliyorlar. Bu sezonda aynı davranışları görüyoruz. Çünkü burada bazı boz ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar burada kış uykusuna yatmak için yeterli besini topladıktan sonra geri dönüp Sarıkamış'ta tekrar kış uykusuna yatacaklar ve böylelikle hayat döngüleri bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Boz ayıların göç ettiği ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
Title
Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu Zürih, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibi, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ormanlarında bir çalışma yaptı.
Title
Prof. Dr. Şekercioğlu ve ekibi, uydu vericileri ile takip ettikleri ayıların Sarıkamış'tan Artvin Şavşat'a göç ettiklerini belirledi.
Title
Ekip, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi.
Title
Title
Prof. Dr. Şekercioğlu ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda dünyada ilk kez ayı popülasyonunun göç ettiği belirlendi.
Title
Dernek olarak 2012'den bu yana boz ayıları Sarıkamış ormanlarında izlediklerini belirten KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, ise şunları söyledi:
Title
Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor.
Title
Biz, boz ayıları her yıl takip ediyoruz. Onlara her yıl uydu vericileri takıyoruz ve taktığımız uydu vericileriyle farklı alanlara göç eden boz ayıları da tespit ettik. Sadece Şavşat değil; Erzurum'un Oltu, Narman ilçeleri, Kars'ın Susuz ilçesi gibi ilçelere göç edebiliyorlar. Bu sezonda aynı davranışları görüyoruz. Çünkü burada bazı boz ayılar göçe başladılar.
Title
Beslenme alanlarına gidiyorlar burada kış uykusuna yatmak için yeterli besini topladıktan sonra geri dönüp Sarıkamış'ta tekrar kış uykusuna yatacaklar ve böylelikle hayat döngüleri bu şekilde devam edecek.
Boz ayıların göç ettiği ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen 'Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi' kapsamında yapılan araştırma ile dünyada ilk kez boz ayıların göç ettiği ortaya çıktı.


Kars'ta görüntülendi: Yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü
FOTOĞRAF 8
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Sarıkamış'ın İstiklal Mahallesi'ne inen bir boz ayı, yavrularıyla bir süre gezinerek yiyecek aradı.
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Bir başka boz ayı ise karnını doyurmak için bir apartmana girdi. Ayıların yiyecek arayışı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü.
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Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti
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Son günlerde ilçede gece saatlerinde çokça görülen boz ayılar, insanlara zarar vermeden çöp konteynerlerinden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra yaşam alanları olan sarıçam ormanlarına dönüyor.
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Kars'ta görüntülendi: Yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.


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