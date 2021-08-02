Kapıkule'de dönüş yoğunluğu: Sevinçle geldik hüzünle dönüyoruz

Kurban Bayramı'nı ve izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Ailesiyle Almanya'ya dönüş yolculuğuna başlayan İsa Bulut, Türkiye'den üzüntüyle ayrıldıklarını söyledi.
Memleketinde ailesi ve sevdikleriyle güzel günler geçirdiğini anlatan Bulut, "Buruk bir yolculuk. Sevinçle geldik, hüzünle dönüyoruz. Havalar sıcaktı, tatil iyi geçti. İnşallah yolculuk da iyi geçer. Yola çıkan herkese hayırlı ve kazasız bir yolculuk diliyorum" dedi.
Avusturya'ya giden Cansu Gültekin ise gurbet yolculuğunun hüzünlü olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin değerinin uzakta olunca daha çok anlaşıldığını ifade eden Gültekin, "Ailenizi arkada bırakıp dönünce gurbet zor oluyor ama yapacak bir şey yok, evimize dönüyoruz. Vatanımız cennet. Çok hüzünlüyüz" diye konuştu.
GÜNDEM
Türkiye'ye gurbetçi akını: Geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı
Ethem Kalem de vatandan ayrılıp gurbete gitmenin büyük bir hüzün olduğunu belirterek, "Allah herkese hayırlı yolculuk versin. Tatilimizi çok güzel geçirdik. Memleketimiz her zaman olduğu gibi muazzam. Memleketimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ
Konutta gurbetçi hareketliliği
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor.
Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin gurbetçinin giriş yaptığını söyledi.
Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı.
400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.
'EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM' <br> <br> Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi.
Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı.
Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım dedi.
'BU SENE FAZLA İZİN ALDIK' <br> <br> Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi.
Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim diye konuştu.
Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil dedi.
Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 400 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.
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Sınır kapısında gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu. Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı.
Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu, Türkiye'yi çok özlediğini, vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı. dedi.
Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz. Yoluna ölürüz Türkiye'nin. İnşallah bir gün döneceğim. Çok farklı bir duygu, tek dileğim Türkiye'nin kıymetini bilin. Gözyaşıyla geliyoruz, gözyaşıyla gidiyoruz. diye konuştu.
Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Ceylan, Akrabalarımı göreceğim. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz var, onları ziyaret edeceğiz. dedi.
Ümit Konuş da her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Sınır kapısının girişinde Türk bayrağını görünce gururumuz sevincimiz 10 kat artıyor. Koşarak, uçarak geliyoruz. Ailemiz bizi bekliyor iyi bir tatil yapıp döneceğiz. ifadelerini kullandı.
Almanya'dan gelen Levent Aptikoğlu ise gurbetçilerin vatan sevgisinin yüksek olduğunu anlattı. Gurbetçilerin sınır kapısına geldiğinde yüzlerinin daha fazla güldüğünü dile getiren Aptikoğlu, tatilde ailesini ve yakınlarını ziyaret edeceğini söyledi.
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Akın akın geliyorlar: Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.