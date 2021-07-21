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Türkiye'ye gurbetçi akını: Geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı

Geçen yıl yeni tip koronaviras (Kovid-19) salgını etkisiyle memleketlerinde gelemeyen gurbetçilerin bu yıl memleketlerine gelişleri yoğun olarak sürüyor. İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeye gurbetçi akını: Geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı
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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurda girişlerine devam ediyor.

İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz
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Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz

Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere haziran ayı başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.

Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.

Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor.
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Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin gurbetçinin giriş yaptığını söyledi.
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Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı.
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400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.
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'EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM' <br> <br> Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi.
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Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı.
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Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım dedi.
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'BU SENE FAZLA İZİN ALDIK' <br> <br> Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi.
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Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim diye konuştu.
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Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil dedi.
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Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 400 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.


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