Gündem Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor Çifte bayram yaşıyoruz
EDİRNE

Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz

Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz
Gurbetçiler byaramı ülkelerinde geçirecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, bu yıl yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, kısa bir molanın ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

AA

Altınlı ailesi için çifte bayram

Gurbetçilerden Almanya'dan yurda kesin dönüş kararı alan Altınlı ailesi için Kapıkule'den giriş "çifte bayram" oldu.

AA

Bekir Altınlı, vatan hasretinin artması nedeniyle kesin dönüş kararı aldığını söyledi.

Bayrama Kapıkule'de girdiklerini belirten Altınlı, "Biraz daha erken gelecektik ama işlerimizi bitiremedik. Kesin dönüş yaptık, artık Alanya'ya yerleşeceğiz. Önce ortamı tanıyıp ona göre iş yapacağım. 40 yıllık ayrılık az bir zaman değil" dedi.

AA

Son yıllarda Avrupa'da yabancı düşmanlığının arttığına dikkati çeken Altınlı, Almanya'da babasıyla başlayan "misafirliklerinin" bugün sona erdiğini vurguladı.

Tatile giderseniz kovarım: Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı
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Tatile giderseniz kovarım: Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı

"Bir an evvel yetişmek için uyumadan geldim"

Almanya'dan memleketi Ankara Polatlı'ya giden Hüseyin Çolak, cuma günü yola çıktığını, aracının arıza yapması nedeniyle bayrama evinde giremediğini söyledi.

AA

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemediğini belirten Çolak, "Memleket hasretiyle yolda uyumadan geldim. Dün yola çıktım, 2 bin 150 kilometre yapmışım hiç durmadım. Yeter ki ben memleketime kavuşayım, yurduma kavuşayım, vatanımı göreyim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum" diye duygularını dile getirdi.

Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor
KORONAVİRÜS
Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor

AA

Hüseyin Çolak'ın oğlu Umut Çolak da 2 yıl sonra Türkiye'ye geldikleri için çok sevindiğini, bayramda kuzenleriyle görüşeceğini belirtti.

Almanya'da gurbetçilerin bilim insanı çocukları insanlığa umut oldu
KORONAVİRÜS
Almanya'da gurbetçilerin bilim insanı çocukları insanlığa umut oldu

Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
FOTOĞRAF 18
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor.
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Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin gurbetçinin giriş yaptığını söyledi.
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Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı.
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400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.
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'EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM' <br> <br> Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi.
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Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı.
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Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım dedi.
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'BU SENE FAZLA İZİN ALDIK' <br> <br> Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi.
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Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim diye konuştu.
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Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil dedi.
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Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 400 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.


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