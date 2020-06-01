Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovlid-19) salgını nedeniyle birçok ülkenin sınırlarını kapatılması ve uçak seferlerinin durdurulması sebebiyle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler mart ayından beri Türkiye’ye gidemedi. Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla ülkeler Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye ve sınırlarını açmaya başladı. Hem tatil hem sılayırahim yapmak için izinlerini Türkiye’de kullanmak isteyen Avrupa’daki Türkler, sınırların açılmasını dört gözle bekliyor.

BELİRSİZLİK İÇİNDEYİZ

Ali Yılmaz

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan ve her yıl tatilini Türkiye’de geçiren Ali Yılmaz, “Bu yıl da ailemle Türkiye’ye gitmeyi düşünüyorum ancak Kovid-19’dan dolayı sıkıntılı durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

KENDİMİZİ TÜRKİYE İLE AVUTTUK

Viyana’da taksicilik yapan Beytullah Kedikli de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilini ailesiyle Türkiye’de geçirmek istediklerini dile getirdi. Kedikli, salgının Avusturya’da etkili olduğu zaman diliminde ailece zor günler yaşadıklarını belirterek, “Bu zorlu süreçte hem kendimizi hem de ailemizi ufuktaki Türkiye tatiliyle avuttuk” ifadelerini kullandı. Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamamanın psikolojik sorunlara yol açtığına işaret eden Kedikli, “Türkiye’de yapacağımız tatille bu kasvetli dönemi geride bırakmak istiyoruz” dedi.