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Dünya Tatile giderseniz kovarım Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı
AVRUPA

Tatile giderseniz kovarım: Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı

Göçmenler İçin Alternatif Parti’nin (AFM) kurucusu avukat Fatih Zingal, 14 günlük karantinada maaş ödememenin kabul edilebilir olduğunu ancak “iş hukuku devreye alınır” ifadesinin sorun olduğunu söyledi. Zingal, “Türkiye’ye gitmek isteyen işçi 3-4 defa düşünür. Bu, işçilere tehdittir” dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya’nın Hannover kentinde Türkiye’ye tatile gidecek işçilere yönelik skandal bir girişime imza atıldı. Türk kökenli Belit Onay başkanlığındaki Hannover Belediyesi İnsan Kaynakları’ndan yapılan açıklamada, “Seyahat uyarısının geçerli olduğu (Türkiye de dahil) bölgelere ziyaret şiddetle tavsiye edilmez. İş dönüşünde 14 gün karantinaya alınarak bu süreçte ücret ödenmeyecek. Ziyaret sırasında enfeksiyon kapılması görev ihlali olacaktır” denilerek işçilere adeta şantaj yapıldı. Belediye ayrıca, çalışanlarına enfeksiyon kapılması halinde iş hukukunun devreye alınacağını ifade ederek, üstü kapalı işçileri kovmakla tehdit etti.

Belit Onay

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İşçilere gönderilen tehdit yazısı.

GEREKEN YAPILIR!

Göçmenler İçin Alternatif Parti (AFM) kurucusu Av. Fatih Zingal, bu uygulamaya tepki gösterdi. Zingal, “Almanya’da bulunan şirketler buna benzer açıklamalar yapıyor. Yazının içeriğine bakacak olursak şayet bir vatandaş kim olursa olsun izni bittikten sonra 14 gün karantinaya tabi tutuluyor. Bu normal bir süreç, işçi bu uygulamanın olduğunu bile bile tatile çıktı. İş veren de parasını ödemek zorunda değil. Buraya kadar her şey normal. Bu yazının içerisinde en büyük sıkıntı hukuki süreç kısmıdır. İşçi konumunda olunca Türkiye’ye gitmeden 3-4 defa düşünürsünüz. İşten atılacak yazmasa bile ‘iş hukuku devreye girer, gereken yapılır’ yazıyor. Bu ifadeyi hukukçu olarak da sakıncılı buluyorum. Bu işçilere tehdittir” dedi.

Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor
KORONAVİRÜS
Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor

SAKINCALI AÇIKLAMA

İşten çıkartmak için iş sözleşmesine dayalı bir suç işlenmesi gerektiğini vurgulayan Zingal, “Şayet o bölgeden dönüp koronaya yakalanacak olursanız bu süreci başlatırız, diyorlar. Vatantaş Türkiye’de maskeyle dolaşıp, sosyal mesafe kuralına uyuyorsa ve koronaya yakalanıyorsa bu vatandaşın suçu ne? O zaman Hannover Belediyesi’nde de bir şekilde koronaya yakalanabilirsiniz, onlara niye bu kural uygulanmıyor? Bir et fabrikasında 6 bin kişiden 2 bini koronaya yakalandı. Bunlar da mı işten atılacak. Bu sakıncalı bir açıklamadır” şeklinde konuştu.

AKLI SELİM BİR DAVRANIŞ MI?

Açıklamada Almanya’nın seyahat uyarısı yaptığı ülkelere dikkat çekilerek, yalnızca Türkiye’nin ismi zikrediliyor. Zingal bu vurgunun da Türkiye karşıtı bir açıklama olduğunu belirterek, “Çin, Yeni Zellanda da seyahat uyarısının yapıldığı ülkeler arasında. Bu açıklama Türkiye’ye gidenler için yapılıyor. Çünkü işçilerin çoğu oraya gidiyor. Türkiye’ye karşı tehdit uyguluyorlar” diye açıkladı. Zingal sözlerini şöyle sürdürdü: “Tatile çıkacak turistlerin paraları Avrupa’da dönsün istiyorlar. İtalya’ya, İspanya’ya ziyaret aklı selim bir davranış mı? Türkiye’den kat kat riskli bölgeler. Çarkın Avrupa’da dönmesini istiyorlar. Bu karar Ağustos-Eylül ayında kalkar o zaman da izin sezonu biter. İstedikleri yaptırımı uygulamış olurlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmek istiyorlar
GÜNDEM
Türkiye'ye gelmek istiyorlar

Yasak kalkabilir

  • Almanya, salgın sebebiyle getirilen seyahat yasağının kısa süre içinde kaldırabileceğini açıkladı. Almanya Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini söyledi. Bareiss, "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.
  • ‘ADİL OLMALIYIZ’ İTİRAFI
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini de sözlerine ekleyen Bareiss, “Türkiye seyahatleri mümkün kılabilmek için ne yapılabileceğini düşünme aşamasındayız. Diğer tatil beldeleri gibi Türkiye'ye de adil davranmalıyız” ifadelerini kullandı. Bareiss, Türkiye'deki salgının düşük olmasıyla birlikte Türk Hükümetinin ülkeye gelen turistleri tekrar sağlıklı bir şekilde geri göndermesinin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

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