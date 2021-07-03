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Konutta gurbetçi hareketliliği

Turizm sezonuyla gayrimenkulde gurbetçi ve yabancı yatırımcı hareketliliği hızlandı. Kovid-19 nedeniyle geniş balkonlu, bahçeli ve merkezi konum konuta yönelen gurbetçiler, bütçeyi de salgın öncesine göre yüzde 20 artırdı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
​Konutta gurbetçi hareketliliği
Konut geliştiricilerine göre, Kovid-19 nedeniyle gurbutçiler ve yabancı yatırımcılar, geniş balkon, bahçe, yürüyüş yolları, peyzaj alanı ve şehrin içinde müstakil yaşam ortamı sunan projelere yöneldi.

Salgın nedeniyle eve kapanma dönemlerinin ardından turizm sezonunun da açılmasıyla yabancı özelinde satışlar hareketlendi. Konut geliştiricilerine göre, Kovid-19 nedeniyle gurbutçiler ve yabancı yatırımcılar, geniş balkon, bahçe, yürüyüş yolları, peyzaj alanı ve şehrin içinde müstakil yaşam ortamı sunan projelere yöneldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bu yıl mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yabancıya satış yüzde 106,4 artışla bin 796 adete yükseldi. İran ve Irak ilk sırada yer alırken, Avrupa ve diğer bölgelerden de konut alımlarında artış görüldü.

SATIŞLAR KATLANDI

  • Rus vatandaşların konut alımları, bu yıl mayıs ayında, geçen yıl mayısa göre yüzde 197, Almanya’dan yüzde 480, Kazakistan’dan yüzde 433, Azerbaycan’dan ABD’den yüzde 671, İngiltere’den yüzde 125 artış kaydettiği hesaplandı. Gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, salgının ev alma tercihlerini de değiştirdiğini belirtti.

PENDİK YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Tamamlanan ve oturumun büyük ölçüde başladığı projelerinde gurbetçi ve yabancı hareketliliği başladığına işaret eden Çulhalık, gurbetçilerin konut taleplerini şöyle değerlendirdi: “İzole ve güvenli yaşam beklentisini karşılayan projelerin merkezi lokasyonda olması önemli bir kriter. İstanbul’un merkezi lokasyonlarından biri olan Pendik’te yatırımcılarımızı izole ve güvenli yaşamla buluşturduğumuz ‘Ondörtüç Pendik’ projemize gelen taleplerde yabancı yatırımcı ağırlığı hissediliyor. Turizm sezonunun açılmasıyla bu hareketliliğin kalıcılık kazanacağını söylemek mümkün.”

1+1 DAİRELER 448 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

  • İnsay Yapı’nın, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden Pendik’te hayata geçirdiği ve 252 konut ile 15 ticari birimden oluşan Ondörtüç Pendik projesi, şehrin içinde müstakil yaşam olanağı, talebe yön veriyor. Projede 2+1 ve 3+1 dairelerin her birinde yemek yenilecek kadar geniş balkonlar yer alıyor. Projenin yüzde 85’i balkonlu dairelerden oluşuyor. 1+1 dairelerin çoğunda 1 balkon, 3+1 tipinde 2 balkon bulunuyor. Projede, 1+1 dairelerin 448 bin TL, 2+1 daireler 618 bin TL’den, 3+1’ler ise 874 bin TL’den satışa sunuluyor. Yapımı süren Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattı, projeye yürüme mesafesinde yer alırken, Teknokent’e komşu konumda. Sabiha Gökçen Havalimanı’na da 15 dakika uzaklıkta yer alıyor.

FİYAT ARTIŞLARI EN FAZLA 4+1’DE

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Reidin yeni konut fiyat endeksine göre, mayısta aylık en fazla fiyat artışı yüzde 0.35’lik oranla 4+1 konut tipinde görüldü. Bu artışı 2+1 ve 3+1 konut tipleri takip etti. Endekse göre, 1+1 konutta aylık artış yüzde 0.11’de kaldı. Yabancıların konut talebi yüzde 38.2’lik oranla en fazla 2+1 konutta gerçekleşti.

İhsan Çulhalık
İhsan Çulhalık

EV BÜTÇESİ %20 YÜKSELDİ

  • Bu tarz evlere talep artışının yatırım bütçelerinin de yukarı çekilmesini beraberinde getirdiğine işaret eden İhsan Çulhalık, “Örneğin İnsay Yapı’ya konut almak üzere gelen yatırımcıların yüzde 10’u yabancı ve gurbetçilerden oluşuyor. Yabancının konut almak için ayırdığı yatırım bütçesi de pandemi öncesine göre yüzde 20 civarında artış gösterdi” dedi.
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