Gündem İstanbulda aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı
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İstanbul'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

İstanbul Kartal'da caddede aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, o sırada mahallede bulunan polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kartalda aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı
Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

İstanbul'daki kaza, geçen çarşamba Topselvi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Üç kişi hastaneye kaldırıldı

Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

DHA

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Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler" şeklinde konuştu.

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