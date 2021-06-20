Giresun'da otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yol kenarlarında gerçekleştirilen

ekolojik geçişler, gürültü haritalama, ağaçlandırma ve peyzaj gibi çalışmalarla, son 19 yılda 1 milyon ton emisyon azaltımı sağlandı. Bu kapsamda yaklaşık 73 milyon fidan dikildi. Devam eden çalışmalarla birlikte, karbon emisyonunda 2023 yılı için yıllık 451 bin 141 ton azalma öngörülüyor.