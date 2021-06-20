Gündem Giresunda otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı 2 ölü
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Giresun'da otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki 68 yaşındaki Saadet Meyrilli ve 84 yaşındaki Ekrem Safi hayatını kaybetti, biri çocuk, 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Giresun haberleri... Çamolukta otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Hurdaya dönen otomobil, bulunduğu uçurumdan çekiciyle çıkarıldı.

Çamoluk'taki kaza, sabah saatlerinde Çakılkaya köyü, Akpınar Yaylası yolunda meydana geldi.

Yaylaya giden Mehmet Meyrilli (71) yönetimindeki 28 KB 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, taklalar atan araçtan fırlayan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mehmet Meyrilli ile E. M. (14) de ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hurdaya dönen otomobil, bulunduğu uçurumdan çekiciyle çıkarıldı.

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