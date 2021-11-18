Gündem Kedileri çuvala koyup götürürken mahalleliye yakalandı Polis şimdi her yerde onu arıyor
GAZİANTEP

Kedileri çuvala koyup götürürken mahalleliye yakalandı: Polis şimdi her yerde onu arıyor

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen kişinin çuval içine koyarak götürdüğü kediler, bir hayvanseverin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedilere zarar veren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kedileri çuvala koyup götürürken mahalleliye yakalandı: Polis şimdi her yerde onu arıyor
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyol Mahallesi'nde oturan Tuba Kalkan, geceleri beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duydu. Cep telefonu kamerasını açarak, görüntü çeken Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı.

DHA

Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.

DHA

'SÜREKLİ KEDİLERİMİZ EKSİLİYORDU'

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Tuba Kalkan, "Gece besleme yapıyorum ve bu bölgedeki kedilerin sayısının azaldığını fark ettim. Gece yine besleme yaparken, bir kişi elinde çuvalla kedileri toplamış götürüyordu. Zaten günlük besleme yaptığımız sırada baktığımızda sürekli kedilerin eksildiğini fark ediyorduk. Çuvalın içinden gelen kedi seslerini duyunca müdahale ettim. Çevredeki mahallelinin yardımıyla kedileri kurtardık. Kedileri ne için topladığını bilmediğimiz bu kişiyle ilgili polise şikayette bulunduk. Hayvanlara zarar verenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DHA


  • Tuba Kalkan'ın şikayetçi olduğu kişinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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Zeytinburnu'nda F.K isimli kadın, elindeki sıvıyı sokak hayvanlarını için bırakılan su kaplarına boşaltırken mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri ile F.K. arasında tartışma çıktı.

Feyza Pekacar'ın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, F.K'nin mama kaplarına yaklaşarak elindeki pet şişeden bir sıvı döktüğü görülüyor. Ardından Feyza Pekacar'ın annesi Nesrin Pekacar .F.K.'ye müdahale ettiği kameraya yansıyor.



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