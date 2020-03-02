Hayat Hayvanlar artık mal değil can
AKTÜEL

Hayvanlar artık ‘mal’ değil ‘can’

Hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemede sona gelindi. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslağa göre Türk Ceza Kanunu’nda ‘mal’ olarak görülen hayvanlar artık ‘can’ olarak tanımlanacak. Böylece hayvanlara yapılan kötü muamele, eziyet, cana yapılmış sayılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Buna göre cezalar yeniden belirlenerek artırılacak. Hayvanlara yapılan kötü muamele için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ‘ön şikayet büroları’ kurulacak. Vatandaşlar il tarım müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek bürolara şikayette bulunabilecek. Buralarda verilecek karara göre hayvana eziyet edenler, kötü muamele yapanlar hakkında adli soruşturma açılıp açılmayacağı belli olacak.

BELEDİYELERE YETKİ

Hayvan barınaklarına ilişkin ise belediyelerin yetkili kılınması düşünülüyor. Ancak böyle bir külfeti belediyelerin tek başına kaldıramayacağı ifade ediliyor. Bunun için ise formüller üzerinde çalışılıyor. Sahiplenen hayvanlara çip takılacak. Sahipli hayvanları sokağa atanlara ceza verilecek. Sahipli hayvanlara bakmak istemeyen vatandaş, hayvanı barınağa bırakabilecek.

PET SHOPLAR SANALA

  • Pet shoplarla ilgili düzenleme de taslakta yer alan bir diğer başlık olacak. Petshoplar sanal ortama taşınacak. Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek. Satış işlemi de yine internet üzerinden olacak. Taslakta yer alan düzenlemeye göre özellikle kuşların göç yollarının korunmasına dikkat edilecek. AK Parti, bu yasanın kademeli olarak hayata geçirilmesini düşünüyor.

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