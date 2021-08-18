İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi

İBB’ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, gördükleri kötü manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHA

İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

İHA

Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti.

REKLAM

İHA

Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

İHA

“Köpekleri burada katletmişler, kokudan durulmuyor”

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, köpek cesetlerinin olduğu alanı cep telefonuyla görüntülerken, “Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, dün öğle saatlerinde polis ve belediye ekiplerine sokakta kötü koku oluştuğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Meral T.'nin giriş katta oturduğu evde yapılan aramada da kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulan 7 köpek yavrusu bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları reddederek ifade vermeyeceğini söyleyen Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede Ankara'da akılalmaz olay: Mahalledeki koku vahşeti ortaya çıkardı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 12 Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışırken, kötü kokular da vatandaşları rahatsız ediyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Bölge sakinlerinden Serkan Eser, Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku. Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba dedi. Kadıköy'de endişelendiren beyaz su: Sürekli hayvan ölüleri çıkıyor İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 06:09 Hastalık saçan Haliç'in İBB başkanlığına Erdoğan'ın seçilmesiyle mavi sulara uzanan hikayesi İBB başkanları Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen döneminde ihmal edilen ve atık suların havuzu haline gelen Haliç büyük bir çevre felaketine sahne oldu. Hastalık saçan, canlılık belirtisi kalmayan Altın Boynuz, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle yeniden hayata döndü. 4 yıllık Haliç'i kurtarma operasyonunun hikayesi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 05:00 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının inşaatına hafriyat dökerek kapatmasına tepki gösteren Kabaktepe, 'Koskoca, dünyanın 120 ülkesinden büyük İstanbul'un belediye yönetimi, evrak hazırlamayı beceremiyor. İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı. İBB yönetimi görevini yapmak yerine balon algılara sarılıyor. Petrol kuyularını petrol yok diye kapatan zihniyet neyse, metro inşaatına da beton dökmek aynıdır' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 03:32 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye tepki: Yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimini eleştirerek, 'İBB'yi şu an yöneten irade, İstanbul'un sorunlarının dışında bir politika izliyor. İstanbul'un içinde bulunduğu sorunları önceleyen bir politikanın gerçekleştirilmesi lazım. Yaptığınız görevler sizin yönettiğinizi ve hükümet ettiğinizi ispat etmeli. Ürettiğiniz eserler bunu ispatlamalı. İstanbul gibi bir kentte hizmet ve yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz. Bizim İBB yönetimine çağrımız, gelin kenti yönettiğinizi sadece duvara astığınız fotoğraf ile değil ürettiğiniz eserler ile gösterin' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder