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İSTANBUL

İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

Haber Merkezi İHA
İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi
Hayvanların bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

İBB’ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, gördükleri kötü manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHA
  • İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

İHA

Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti.

İHA

Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

İHA

“Köpekleri burada katletmişler, kokudan durulmuyor”

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, köpek cesetlerinin olduğu alanı cep telefonuyla görüntülerken, “Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor” ifadelerini kullandı.

Ankara'da akılalmaz olay: Mahalledeki koku vahşeti ortaya çıkardı
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Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, dün öğle saatlerinde polis ve belediye ekiplerine sokakta kötü koku oluştuğu yönünde ihbarda bulundu.
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Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu.
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Meral T.'nin giriş katta oturduğu evde yapılan aramada da kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulan 7 köpek yavrusu bulundu.
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Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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Suçlamaları reddederek ifade vermeyeceğini söyleyen Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Ankara'da akılalmaz olay: Mahalledeki koku vahşeti ortaya çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de endişelendiren beyaz su: Sürekli hayvan ölüleri çıkıyor
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Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor.
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Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışırken, kötü kokular da vatandaşları rahatsız ediyor.
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Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti.
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Bölge sakinlerinden Serkan Eser, Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku. Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba dedi.
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Kadıköy'de endişelendiren beyaz su: Sürekli hayvan ölüleri çıkıyor
İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" şeklinde konuştu.

Hastalık saçan Haliç'in İBB başkanlığına Erdoğan'ın seçilmesiyle mavi sulara uzanan hikayesi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının inşaatına hafriyat dökerek kapatmasına tepki gösteren Kabaktepe, 'Koskoca, dünyanın 120 ülkesinden büyük İstanbul'un belediye yönetimi, evrak hazırlamayı beceremiyor. İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı. İBB yönetimi görevini yapmak yerine balon algılara sarılıyor. Petrol kuyularını petrol yok diye kapatan zihniyet neyse, metro inşaatına da beton dökmek aynıdır' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye tepki: Yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye tepki: Yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimini eleştirerek, 'İBB'yi şu an yöneten irade, İstanbul'un sorunlarının dışında bir politika izliyor. İstanbul'un içinde bulunduğu sorunları önceleyen bir politikanın gerçekleştirilmesi lazım. Yaptığınız görevler sizin yönettiğinizi ve hükümet ettiğinizi ispat etmeli. Ürettiğiniz eserler bunu ispatlamalı. İstanbul gibi bir kentte hizmet ve yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz. Bizim İBB yönetimine çağrımız, gelin kenti yönettiğinizi sadece duvara astığınız fotoğraf ile değil ürettiğiniz eserler ile gösterin' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız
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Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu beladan denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj sorunundan denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.


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