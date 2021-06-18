Gündem Kemal Batmazın eşi Gonca Batmazın cezası belli oldu
İSTANBUL

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Kemal Batmazın eşi Gonca Batmazın cezası belli oldu
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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
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15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
Türkiye Adil Öksüz'ün izini sürerken darbenin sivil lideri ortaya çıkarıldı.15 Temmuz'da Adil Öksüz gibi Akıncı Üssü'nde olan Kemal Batmaz kaçamadı ve cezaevine konuldu. FETÖ'nün şirketi Kaynak Holding'de Genel Müdürlük yapan Kemal Batmaz'ın internette bulunan tek görüntüsü 2012 yılında Kaynak Holding'in bir toplantısına ait. İşte 15 Temmuz'un yeni şifresi: Kemal Batmaz.


Mahkeme cezaları açıkladı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz'ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Gonca Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar'ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.

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