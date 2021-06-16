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POLİTİKA

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak düzenlediği FETÖ operasyonunda örgütte mahrem imam olarak görev yaptığı belirtilen Z.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı
Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri 10 Haziran Perşembe günü Esenyurt'ta FETÖ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün 'Emniyet Mahrem İmam' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, bu yapıya bağlı kişilere maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında 'Patates Hat' olarak tabir edilen yabancı kişiler adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirtilen Z.A. saklandığı hücre evinde yakalandı.

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Örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi

Z.A.'nın saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Z.A.'nın daha önceden, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 'Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.'ye de mahrem imamlık yaptığı belirtildi. Z.A.'nın saklandığı eve yapılan operasyon kameraya yansıdı.

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