​FETÖ’cüleri yurt dışına kaçırıyordu: İletişim patates hatlar üzerinden

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasını deşifre etmeye devam ediyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmayla örgütün insan kaçakçısı olan “emniyet mahrem imamı” Zekeriya A.’nın gizlendiği adresi belirledi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, mahrem imamın gizlendiği Esenyurt’taki adrese baskın düzenledi. Adrese giren polisler Zekeriya A.’yı kıskıvrak yakaladı. FETÖ’nün mahrem imamının örgüt üyesi olan kişilere maddi yardımda bulunduğu, bazılarını da yurt dışına kaçırdığı öğrenildi.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Örgütün büyük önem verdiği mahrem imamlar içinde bulunan Zekeriya A.’nın haklarında soruşturma olan FETÖ üyelerine ve ailelerine örgüt adına finans sağladığı belirlendi. FETÖ’cülere sadece finans sağlamakla kalmayan Zekeriya A.’nın örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği de öğrenildi. Zekeriya A.’nın evinde çoğunlukla dolandırıcılık yapan şüphelilerin kullandığı, Türkiye’de yaşayan mülteciler üzerine alınmış “patates hat” diye tabir edilen GSM hatlarından bulunduğu ve FETÖ’cülerle iletişimi bu hatlar üzerinden şifreli mesajlarla kurduğu tespit edildi.

İSTİHBARATA SIZMIŞ

Zekeriya A. hakkında derinlemesine araştırma yapan ve hakkındaki ifade ve itirafları inceleyen polis, Zekeriya A.’nın FETÖ’nün “Emniyet mahrem imamı” yapılanması içinde olduğunu belirledi. Polis, Zekeriya A.’nın Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiserken meslekten ihraç edilen ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından 127 yıl hapisle cezalandırılan Mehmet Şanverdi’nin imamlığını yaptığı ortaya çıktı.