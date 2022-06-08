Gündem Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile partisinin genel merkezinde görüştü. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi. Dominick Chilcott ocak ayında İstanbul karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı balık ziyafetiyle gündeme gelmişti. Megakentliler zor günler geçirirken İmamoğlu'nun balık keyfi yapması büyük tepki toplamış, uzun süre konuşulmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan temsilcileri ile görüşmeleri sürüyor. Kılıçdaroğlu, bugün İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

  • CHP Lideri, Chilcott'u partisinin genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşıldı

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, partinin resmi Twitter hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." notuyla fotoğraflar paylaşıldı.

Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
GÜNDEM
Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap

İmamoğlu ile balıkçı buluşması

Kılıçdaroğlu ile görüşen Chilcott ise geçtiğimiz kış İstanbul'da yaşanan kar felaketinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ile gündeme gelmişti.

İmamoğlu'nun İstanbul genelinde yaşanan felakette binlerce İstanbullu yollarda mahsurken, Chilcott ile bir balıkçıda buluşması büyük tepkiye neden olmuştu.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.


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