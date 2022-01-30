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POLİTİKA

İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafına 'yalan' diyen CHP'li Torun: Hata yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda çekilen fotoğrafının gerçek olmadığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni bir açıklamada bulundu. O akşam İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmediği için fotoğrafı yalanladığını söyleyen Torun, "Hata yaptık" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlunun balıkçı fotoğrafına yalan diyen CHPli Torun: Hata yaptık
Seyit Torun

İstanbul'da yoğun kar yağışından dolayı kaos yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, günler sonra sessizliğini bozdu.

"HATA YAPTIK"

Torun, "Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşamüstü sorduğumda hiçbir yalanlama da gelmediği için biz de yani baktık ki oldukça sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık. Hata olduğunu da ifade ediyoruz. Geç kalındı. Keşke daha erkenden bir açıklama yapılsaydı." dedi.

​İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafına 'yalan' diyen ​CHP'li Torun: Hata yaptık​
OYNAT 00:51
​İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafına 'yalan' diyen ​CHP'li Torun: Hata yaptık​
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda çekilen fotoğrafının gerçek olmadığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni bir açıklamada bulundu. O akşam İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmediği için fotoğrafı yalanladığını söyleyen Torun, 'Hata yaptık' dedi.

"ARAYIP SORMAMIZ LAZIMDI..."

"Sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu, daha önceden planlanan bir yemeğin olduğunu ve bunun gerçekleştiği söylenseydi çok daha olumlu olurdu." ifadelerini kullanan Torun, "Belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu" diye konuştu.

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