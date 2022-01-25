İstanbullular kar nedeniyle felç olan trafikte çile çekerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıya gittiği iddia edildi. Balıkçı ziyareti sosyal medyada tepkiyle karşılaşan İmamoğlu'nun, gelen eleştiriler sonrası AKOM'a geçtiği öne sürüldü.

'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap'

Yolda kalan vatandaşlardan biri ise tepkisini video çekerek dile getirdi. "Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap" diye isyan eden vatandaş, o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan binlerce kişi Twitter üzerinden "#İstifaEtİmamoğlu" etiketi altında paylaşım yaptı.

OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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"Zor bir akşam farkındayız"

Eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ise AKOM'da yaptığı açıklamada "Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız" dedi.

FOTOĞRAF 8 İstanbul için nerdeyse 2 haftadır beklenen kar yağışı Pazar günü kentte etkisini hissettirdi. Bugün de yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle ana yollarda ulaşım sorunları yaşandı. Günler öncesinden uyarıların yapılmasına karşın, aniden bastıran karın üzerine yapılan tuzlama yetersiz kaldı. Birçok anayolda ulaşım problemi yaşanırken, gecenin geç saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu da yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı: Vatandaş saatlerdir yollarda mahsur İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'ı buldu. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikten dolayı yolda kalan vatandaşların esareti saatlerdir sürüyor.

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İmamoğlu, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktararak "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 31 İstanbul'da, yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.<br> Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur\" şeklinde açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi. Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı araçların sürücüleri ise daha fazla ilerleyemeyeceğini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.<br><br>Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü. - Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı<br><br>Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.<br><br>Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.<br><br>D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.<br><br>Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.<br><br>Vatandaşlar, özellikle Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. - Trafik kazaları meydana geldi<br><br>TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.<br><br>Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.<br><br>Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü. Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.<br><br>Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti. İstanbul'da kar nedeniyle ulaşım kilitlendi: Trafik durma noktasına gelirken metro ve metrobüslerde izdiham yaşandı İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken, ulaşım adeta durdu. Mesaiden çıkan İstanbullular saatlerce aracında mahsur kaldı. Toplu ulaşım kullananlar ise metro ve metrobüs seferlerinin aksaması nedeniyle evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. BiP'te paylaş

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İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

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