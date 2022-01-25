Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, "Balık keyfi yap" diyerek tepkisini dile getirdi.
İstanbullular kar nedeniyle felç olan trafikte çile çekerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıya gittiği iddia edildi. Balıkçı ziyareti sosyal medyada tepkiyle karşılaşan İmamoğlu'nun, gelen eleştiriler sonrası AKOM'a geçtiği öne sürüldü.
'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap'
Yolda kalan vatandaşlardan biri ise tepkisini video çekerek dile getirdi. "Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap" diye isyan eden vatandaş, o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan binlerce kişi Twitter üzerinden "#İstifaEtİmamoğlu" etiketi altında paylaşım yaptı.
İmamoğlu, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktararak "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.