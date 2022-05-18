Gündem Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı Partiden derhal atarız
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHP'lilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde sandıkta görev yapan CHP'lilerin yemek yemek için bile olsa yerlerinden kalkmasını yasakladı. Bunu yapanların derhal partiden atılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda çok kararlıyım. Bir yemek yemedin diye, sandık mı terk edilir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada sandık güvenliği konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sandıkta görevli kişinin sigara veya yemek bahanesiyle sandığı terk etmemesi gerektiğini söyledi.

"YEMEK YEMEDİN DİYE SANDIK MI TERK EDİLİR"

Kılıçdaroğlu, "O gün sigara içmeyecek. 'Bana yemek gelmedi. O zaman ben burayı terk ediyorum.' Derhal partiden atılması lazım. Bu konuda çok kararlıyım. Bir yemek yemedin diye, sandık mı terk edilir." dedi.

İl ve ilçe başkanlarının görevlerini tam yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bundan 4-5 yıl önce yaptıkları bir araştırmada 10 bini aşkın partilinin sandığı terk ettiğini gördüklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, şunları anlattı:

"Sorun dedim, o gün bir cenazesi olabilir, bir hastası olabilir. Kendisi hastaneye yatmış. Sorun böyle bir sorunu var mı yok mu? Sorunu olmayanların tamamını partiden attık. Bunlar partili falan değil. Seçim sırasında seçim sandığında görevli olan arkadaşların nasıl bir görev üstlendiklerinin farkına varmaları lazım."

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Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

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