Kılıçdaroğlu millet bahçesi yalanını sürdürerek yine tehditler savurdu: Oraya birisi girerse göreceğiniz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Geçtiğimiz yıllarda 'Millet bahçesi bizim projemiz' açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkisi tepkilere neden oldu.

"Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."

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"NEYMİŞ BEN PARK YAPILMASINI ÖNERMİŞİM"

CHP lideri, çelişkili açıklamalarını bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında sürdürdü. Parti grubuna seslenen Kılıçdaroğlu buradan müteahhitleri tehdit etmeye devam etti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam bir tweet attım. Atatürk Havalimanı'yla ilgili. Neymiş, ben havalimanın park yapılmasını, pistlerin kırılmasını önermişim. O müteahhitte sesleniyorum, o makineleri çek, pistlere dokunma. Kanal İstanbul gibi. Oraya birisi girerse göreceğiniz var. Asla buna izin vermeyeceğiz."