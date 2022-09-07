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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan 6lı masaya HDP mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kucaklaşmaya, barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu ve Millet İttifakı’nın da bu yönde çalıştığını söyledi.

"Beraber, güçlü olmayı istiyoruz"

Altılı masayı işaret eden CHP Lideri, "Altı partiyiz, altı lideriz orada. Hepimiz bu ülkede huzur, barış istiyoruz. Hepimiz birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı, kavgayı değil, tam tersine beraber, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız." dedi.

"Niye kucaklaşmıyoruz?"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu bu. Niye kucaklaşmıyoruz. Niye helalleşmiyoruz. İlla kavga mı edelim. Elin oğlu, avcunu ovuştursun, öyle mi olacak yani." ifadelerini kullandı.

Kavganın değil beraber olmanın zamanı olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren bir gelenekten geliyoruz değerli Ankaralı kardeşlerim. Milli Kurtuluş Savaşı’nı beraber verdik.

"Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı"

Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı. Birlikte olmanın zamanı. Hiçbir grubu, kişiyi, yapıyı ayırmayacağız, bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır; vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstüne yeri vardır. İki konuda ödün vermeyiz. Bu vatanda beraber, birlikte yaşayacağız. Bayrağımızın altında onurumuz ve gururumuz ile yaşayacağız.

"Ayrılık yok"

Biz Millet İttifakı olarak kararlıyız. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Millet İttifakı olarak ekonomi düzelmiyor, düzelteceğiz; kavga var, kavgayı bitireceğiz; huzursuzluk var, huzuru getireceğiz; bereketi getireceğiz, her eve, her sofraya bereketi, huzuru getireceğiz. Komşu, komşu ile huzur içinde selamlaşacak, kucaklaşacak. Ayrılık yok, beraberliği savunacağız."

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Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı
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Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

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