Gündem CHPnin HDPye bakanlık vaadi 6lı masayı karıştırdı Ortaklık gizli kavga açık
ANKARA

CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık

CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi, 6’lı masanın ikinci paydaşı İYİ Parti ile masanın gizli ortağı HDP arasındaki potansiyel gerginliği aktif hale getirdi, CHP kanadı ise çark etti. “HDP'ye bakanlık” söylemine, İYİ Parti’den gelen sert açıklamalar genel başkan düzeyinde devam etti. Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti için, “Muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçiler” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ise durumu kurtarmaya çalışarak, “HDP ayrı bir ittifak kurmak istiyor” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu

Muhalefetin oluşturduğu 6’lı masada “HDP” krizi yaşanıyor. Masadan ortak aday çıkamayacağını gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk önce FETÖ’cülere af ardından HDP’lilere bakanlık vaadinde bulundu. Bu vaad sonrası masa adeta alev aldı. Masanın gizli ortağı HDP’ye bakanlık verilmeyeceğini sert bir dille ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HDP’nin olduğu masada olamayız” dedi. Akşener’in bu sözlerine HDP’den yanıt gecikmedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı nasıl kabul edecekler” dedi. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise HDP oylarıyla alınan belediyelerden İyi Partilerin aldığı ihaleleri gündeme taşıdı, “Beni konuşturmayın” tehdidi savurdu.

Meral Akşener
Meral Akşener

GÜRSEL TEKİN FİTİLİ ATEŞLEDİ

CHP'li Gürsel Tekin'in fitilini ateşlediği 'HDP'ye bakanlık tartışması' muhalefeti sarsmaya başladı. Tekin'in açıklamaları sonrası karışan İyi Parti'den en net cevap dün Genel Başkan Meral Akşener'den geldi. Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" dedi. HDP'ye bakanlık konusunda, altılı masayı işaret eden Kılıçdaroğlu da dün çark ederek HDP'nin masada olmadığını söyledi. Tüm bu tartışmaların odağındaki HDP'den ise "Çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz" açıklaması geldi.

HDP’DEN ABA ALTINDAN SOPA

HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediğini belirten Beştaş, “Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz. Zaten kendileri de ‘ilkeli’ davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir” dedi. HDP'li Hüda Kaya da Twitter'da Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi" diye sordu.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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