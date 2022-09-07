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POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak’tan HDP'ye bakanlık sözü veren Tekin'e cevap: Kendi kişisel görüşleridir

HDP'ye bakanlık sözü veren ve verilmemesi halinde milli iradeye saygısızlık olacağını beyan eden CHP'li Gürsel Tekin büyük tepki topladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessiz kalmayı sürdürürken, bir açıklama da CHP'den geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekin’in sözlerine ilişkin olarak, “CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Öztrak’tan HDPye bakanlık sözü veren Tekine cevap: Kendi kişisel görüşleridir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti. Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP'li Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bizim olduğumuz masada olamazlar" açıklamasını yapmıştı.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


'CHP’DE BÖYLE BİR GÖRÜŞ YOKTUR'

Konuyla ilgili bir tepki de CHP'den geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TELE1 yayınında konuştu. Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden Öztrak, şunları söyledi: "Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP’de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey’in kişisel görüşleridir."

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