CHP Sözcüsü Öztrak’tan HDP'ye bakanlık sözü veren Tekin'e cevap: Kendi kişisel görüşleridir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti. Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP'li Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bizim olduğumuz masada olamazlar" açıklamasını yapmıştı.

'CHP’DE BÖYLE BİR GÖRÜŞ YOKTUR'

Konuyla ilgili bir tepki de CHP'den geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TELE1 yayınında konuştu. Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden Öztrak, şunları söyledi: "Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP’de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey’in kişisel görüşleridir."

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