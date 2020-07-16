Kızı emniyet şeridinden story atan İYİ Partili Türkkan konuştu: Sosyal medyada paylaşması hata

Evinde düzenlediği yılbaşı partisinde erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz günlerde bir skandala daha imza atmış, siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurmuştu.

DilaraTürkkan'ın arkadaşlarının yanına gidebilmek için emniyet şeridini kullandığı iddia edilmişti.

OYNAT 00:17 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı sirenli çakarlı araçla emniyet şeridini kullandı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini ele verdi. Dilara Türkkan, sirenli ve çakarlı makam aracıyla emniyet şeridi kullandığı anları görüntüledi. O anlar büyük tepki topladı. BiP'te paylaş

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"O araba benim özel aracım"

Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan kızının hatasını hafifletmeye çalıştı. Türkkan, kızının sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülere ilişkin "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var. O hatasının bedelini de bir baba olarak ben gereğini kendisine söyledim. Devlet imkanı yok, araçta şoför de benim, kızım da arkada oturuyor" diye konuştu.

OYNAT 00:59 İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın fabrikasındaki kaçak bölümler mühürlenerek 662 bin TL ceza kesildi İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yağ fabrikasının orman arazisinde yer alan kaçak bölümü, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Dilovası Belediyesi görevlileri ise Türkkan'a ait çiftlikte incelemede bulunarak, yapı belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine kaçak olduğu belirlenen bölümlerle ilgili tutanak tutup, 662 bin TL ceza kesti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İYİ Partili Türkkan'ın "Kim bu sarıklı arkadaş" diyerek tepki gösterdiği kişi Şehit Safitürk'ün babası çıktı

GÜNDEM Kaçak fabrika: İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı

FOTOĞRAF 8 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmesi sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti <br> <br> Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftliğin besicilik işletmesi olması nedeni ile inceleme başlattı. 5403 Toprak Koruma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Bitki Sağlığı Kanunu’na muhalefet ihbarı üzerine çiftlikte incelemeler gerçekleştiren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, 28 bin 278,76 metrekare alanda yapılan yapılardan sadece 2008 yılında 806 metrekare için izin aldığı belirlendi. Toplam 6 parseldeki 28 bin 278,76 metrekare arazinin 11 bin 983,03 metrekaresinin yapılaşma ile bozulduğu belirlendi. 5403 Toprak Koruma Kanunu’na muhalefetten 110 bin TL para cezası kesilmesi bekleniyor. Dolgu yapılarak bozulan 11 bin 983,03 metrekare alanın da eski haline getirilmemesi halinde ayrıca cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Çiftlik ve fabrika havadan görüntülendi <br> <br> Kaçak yapıların tespit edildiği Türkkan’ın fabrika ve çiftliği havadan görüntülendi. Mühürleme işlemleri başlatılan fabrika ve çiftlikte ise herhangi bir yıkım çalışmasının olmadığı gözlendi. İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği havadan görüntülendi.

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