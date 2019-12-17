İYİ Partili Türkkan'ın "Kim bu sarıklı arkadaş" diyerek tepki gösterdiği kişi Şehit Safitürk'ün babası çıktı

TBMM'de Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı

Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” dedi.

GÜNDEM Şehit Kaymakam Safitürk, PKK'lılara göz açtırmıyordu!

O kişi Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasıydı

Türkkan'ın "Kimdir acaba" diye sorduğu ismin; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası olduğu anlaşıldı.

OYNAT 00:59 Şehit kaymakama oğlunun son sözü yürek burktu Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ile olaydan bir hafta önce çekilen videosu ortaya çıktı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Meclis’e bir vekilin daveti üzerine gelen şehit kaymakamın babası; bir vekil ile görüşme yapıp yemek yedikten merak ettiği Genel Kurul'u gezdi.

İşte Türkkan'ın sildiği o paylaşım: