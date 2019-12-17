Gündem İYİ Partili Türkkanın "Kim bu sarıklı arkadaş" diyerek tepki gösterdiği kişi Şehit Safitürkün babası çıktı
POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan'ın "Kim bu sarıklı arkadaş" diyerek tepki gösterdiği kişi Şehit Safitürk'ün babası çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” dedi. Türkkan, O ziyaretçinin Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası olduğunun anlaşılması üzerine paylaşımını sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan
İYİ Partili Lütfü Türkkan

TBMM'de Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı

Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” dedi.

Şehit Kaymakam Safitürk, PKK'lılara göz açtırmıyordu!
GÜNDEM
Şehit Kaymakam Safitürk, PKK'lılara göz açtırmıyordu!

O kişi Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasıydı

Türkkan'ın "Kimdir acaba" diye sorduğu ismin; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası olduğu anlaşıldı.

Şehit kaymakama oğlunun son sözü yürek burktu
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Şehit kaymakama oğlunun son sözü yürek burktu
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ile olaydan bir hafta önce çekilen videosu ortaya çıktı.

Meclis’e bir vekilin daveti üzerine gelen şehit kaymakamın babası; bir vekil ile görüşme yapıp yemek yedikten merak ettiği Genel Kurul'u gezdi.

İşte Türkkan'ın sildiği o paylaşım:

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