Kaçak fabrika: İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı

Terör Örgütü PKK tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün TBMM ziyaretini sosyal medya hesabında “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba” ifadeleriyle paylaşması üzerine büyük tepki toplayan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu kez kaçak yapılarıyla gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Türkkan Yağ Anonim Şirketi ve Türkkan Çiftliği’nin orman arazisi ve TOKİ üzerinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin kayıtlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderildi. İki bakanlık kaçak yapılara ilişkin inceleme başlattı.

Lütfü Türkkan

DEVLET MALINI İŞGAL ETMİŞ

Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin Türkkan’ın fabrikalarında yaptığı incelemenin ardından kaçak yapılar tespit edildi. İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapıları belirlendi ve mühürleme işlemi yapıldı. Mühürlenen kısımlar için ilerleyen günlerde ekipler tarafından yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi. Türkkan Çiftliğinin toplam 28 dönüm büyüklüğünde 6 parsel üzerine kurulduğu öğrenildi. 6 parselin kayıtlarına bakıldığında, Köseler 0 ada, 2 bin 244 parsel bin 925 m2- Hazine parseli, Köseler 0 ada, 2 bin 243 parsel bin 262 m2- Hazine parseli ve Köseler 0 ada, 2 bin 81 parsel 272 m2- Hazine parseli olduğu ve şu an mülkiyetinin TOKİ’ye ait olduğu belirlendi. Çiftliğin üzerine kurulu bulunduğu 6 parselden 3’ünün TOKİ parseli olduğu belirlendi. 28 dönümlük çiftliğin 3 bin 459 m2’lik kısmı açık bir şekilde TOKİ mülkiyeti durumunda bulunduğu ve İYİ Partili Türkkan’ın yıllardır üzerinde işgalci durumunda olduğu öğrenildi.

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Mühürlünme tutanağı

MÜHÜRLENDİ

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notundan İYİ Partili Türkkan’ın Dilovası Muallim-2 179 ada 1 parseldeki işgali şu ifadelerle açıklandı: “Gebze Orman İşletme Şefliği’nde söz konusu yerde Lütfü Türkkan’a ait olan Sevkan Tarım Ürünleri adına yangın için su tankı ve sundurma hakkında 17. Madde’yle izni verilmiş olup, amaç dışı kullanım nedeniyle 2010 yılında izin iptal edilmiştir. İzin sahasının boşaltılmaması sebebiyle işgal faydalanma zaptı tanzim edilmiştir” denildi.

Başka işgaller de söz konusu

Radiye Sezer Katırcıoğlu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendisiyle ilgili şahsıma birkaç gündür birçok bilgi ve belge ulaştı. Orman arazisi üstünde işgal edilen tesisler mühürlendi. Ayrıca yeni ölçüm yapıldı. Mahkeme kararı dışında başka işgal edilmiş alanlar tespit edildi. Olaylar sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Birkaç gün içerisinde çok farklı konularda gündeme gelecek. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki ellerindeki karaları başkalarına çalanlar ancak kendi pisliklerini kanıtlamış olurlar. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.