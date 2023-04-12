Kocaeli Büyükşehir Defne’ye kol kanat gerdi.

6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük afetle beraber Türkiye, deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti. Tüm ülke depremde yaraları sarmak için seferber olurken, afet bölgesine ilk koşan kurumlardan biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir, Hatay Defne’de depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermenin yanında ilçenin yeniden dirilişi için de büyük ve özverili bir çalışma başlattı.

HIZLI KOORDİNASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin sıcak saatlerinde ekip ve ekipmanlarıyla deprem bölgesine akın etti. İş makinelerini, İtfaiye ve sağlık personellerini seferber eden Büyükşehir, arama kurtarma çalışmalarında da 82 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Ayni Yardım Toplama Merkezi’ni aktif hale getirerek, buradan 576 yardım TIR’ı ve 16 vagonluk deprem yardım trenini bölgeye gönderdi.

YILLIK 250 BİN HASTA KAPASİTELİ HASTANE

Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yaptığı en önemli hizmetlerin başında hastane geliyor. Defne’de 54 yatak ve yıllık 250 bin hasta kapasiteli olarak kurulan hastanede 2’si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli ile yaralı depremzedelerin tedavileri yapılıyor.

MOBİL AFET MUTFAĞI

Bölgede yemek servisi de Büyükşehir’in en önemli hizmetlerinden biri oldu. Kocaeli Büyükşehir, Defne’de gönül sofrası olarak kurduğu Mobil Afet Mutfağı ile depremzede vatandaşlara üç öğün yemek sağlıyor. Afet Mutfağı, sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam olmak üzere 3 çeşit 10 bin sıcak yemek hazırlıyor. Mobil afet TIR’ı ise 15 bin ekmek üretiyor. Büyükşehir, aynı sofrada yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

DEPREMZEDE MİSAFİRLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Kocaeli’ye gelen depremzede vatandaşlara da hizmet sunuyor. Depremzedeleri, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisi ve Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir ediyor. Depremzedelere, şehir içi ulaşımları için ücretsiz misafirkart veriyor. Depremzedelerin su aboneliklerinde kolaylık sağlanması için depozito almıyor ve suyu yüzde 50 indirimli kullandırıyor.

RAMAZAN ÇADIRI VE YARDIMLARI

Depremin üzerinden geçen süreçte bir an olsun ilçeden ayrılmayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını da depremzedelerle birlikte geçirecek. Defne ilçesinde iki adet Ramazan çadırı kuran Büyükşehir burada depremzede vatandaşlara günlük sahur ve iftar yemeği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ilk iftarı depremzedelerle birlikte çadırda yaptı.

DEFNE’YE LOJİSTİK MERKEZİ

Depremin hemen ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilmiş ve ilçeye adım atar atmaz yardımların sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi için lojistik merkezi oluşturmuştu. Büyükşehir, Kocaeli’nden ve Türkiye’nin diğer yerlerinden gelen yardımların dağıtımını bu lojistik merkezinden sağlıyor. Yardımlar ilçenin en ücra köyüne kadar ulaştırılıyor.

ÇADIR KENT VE KONTEYNER KENT

Depremin ardından ortaya çıkan barınma sorununa hızlı bir şekilde çözüm bulan Büyükşehir, Defne’de çadır kent ve üç etap halinde konteyner kent de kurdu. Ayrıca bunun dışında depremzede vatandaşlara 1000 adet çadır dağıttı. Çadır ve konteyner kentler, sadece vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamıyor, yemekhanesi, sağlık ocağı, eczanesi, çocuk oyun alanı, çocuk parkı, sosyal marketi, psikososyal destek birimi, tuvalet ve duşu ile sosyal yaşama dair her türlü imkanı da içinde barındırıyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca tüm ilçede ambulans, cenaze, insani yardım, yol temizleme, çöp toplama, su taşıma hizmetleri de vermeye devam ediyor. Depremde hasar gören su şebekesi depolarında arıza tespiti ve onarımları yapıyor. Diğer yandan hasar gören elektrik trafolarını yeniliyor.











