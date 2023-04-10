Meram afet bölgesi için seferber oldu

Tarihin en büyük afetleri olan Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından seferber olan Meram Belediyesi, gerek afet bölgesinde gerekse afet bölgesinden gelenler için yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Özellikle Hatay ve çevresindeki yerleşim yerlerinde afetzedelerin yanında olan Meram Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarından çevre temizliğine, enkazın kaldırılmasından yardımların dağıtılmasına, mobil mutfak hizmetinden hasar tespit çalışmalarına, yardım TIR’larından Meram’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yaraları sarmaya devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş.

İLK ANDAN İTİBAREN AFET BÖLGESİNDE

Meram Belediyesi, deprem haberi alınır alınmaz tüm birimleriyle kırmızı alarma geçerek yardım malzemelerini ulaştırmak ve ihtiyaç hissedilen noktalarda açığı kapatmak adına bölgeye hareket etti. Bir taraftan yardım malzemeleri ivedi bir şekilde afet bölgesine ulaştırılırken diğer taraftan da ekipler, belirlenen noktalarda arama kurtarma çalışmalarından ihtiyaç malzemesi dağıtımlarına, çevre temizliğinden ilaçlamaya, mobil mutfak hizmetinden hasar tespit çalışmalarına kadar çalışma yürüttüler. Bu kapsamda içerisinde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğu Meram’dan Hatay’a ulaştırılan yardım TIR’ı sayısı 43’ü buldu.

Belediye ekipleri, afet bölgesinde 47 iş makinası ve 217 personel ile afetzedelerin her ihtiyacı için çalışırken gönderilen mobil mutfak günde on bin kişiye üç öğün yemek çıkararak önemli bir hizmete imza attı. Meram Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri de yoğun bir çalışma sergileyerek temizlik noktasında bir açık yaşanmamasını sağladı. Ekipler, atık toplamanın yanında salgın hastalıkla mücadele adına ilaçlama çalışmaları yürüttü.

KONTEYNER KENT KURULUMU SÜRÜYOR

Zabıta ekipleri gelen yardımları en ücra köylere kadar ulaşmasına aracılık etti. Oluşturulan 16 kişilik teknik ekip de Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te hasar tespit çalışmaları yürüttü. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin yanı sıra ticaret odası, sanayi odası ve ticaret borsası ile birlikte içinde yaşam alanları da olan bin konteynerlik kent kurma çalışmaları devam ediyor.

İL GENELİNDE YALNIZ BIRAKILMIYOR

Konya’da kalan depremzedelerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması adına sık sık ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’ya gelen depremzedeleri ziyaret etti. Usta ve Kavuş, KYK Yurdu, Huzurevi ve evlerde kalan depremzedelerle sohbet ederek acılarını paylaştılar. Ramazan dolayısıyla gıda yardımlarına devam eden Meram Belediyesi bu çerçevede Konya Büyükşehir, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla bölgeye 23 bin gıda kolisi gönderdi.

ÇOCUKLAR MEGA İLE TANIŞTI

Öte yandan deprem bölgelerinden gelerek Mevlana KYK Yurdu’nda kalan çocuklar MEGA ile tanıştırıldı. Çocuklar, MEGA eğitimlerine katılıp, oyunlar ve etkinliklerle gün boyu eğlendiler. Berlika Trafik Eğitim Parkı ve Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde bulunan Doğa Okulu’na götürülen çocuklar teorik ve uygulamalı trafik eğitimi, doğada gözlem etkinliği ile yön bulma, çadır kurma, ateş yakma, ip bağlama gibi eğitimler aldılar. Ahşap oyunlar ile eğlenceli zaman geçirip piknik yaptılar.

Başkan Kavuş sahur ve iftarda gençleri ağırladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftarı Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı eğitim gören gençlerle, sahuru da Havzan Nuraniye Kur’an Kursu’nda yatılı eğitim gören hafız adaylarıyla yaptı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş iftar ve sahuru gençlerle birlikte yaptı. Başkan Kavuş’un iftar için durağı Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. İftar öncesinde burada yatılı eğitim gören gençlerle tek tek selamlaşıp sohbet eden Başkan Kavuş, gençlerin ders durumlarıyla da yakından ilgilendi.

Enerjileri ve heyecanlarıyla ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna yakışan ve sahip çıkan bir gençlikle buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, “Biz onlara büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışırken, onların da bu vizyona en güzel şekliyle sahip çıkacaklarını görmüş olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. İnşallah onlar bu vizyonu daha da yükseğe taşıyacaklar. Cenab-ı Hak her bir çocuğumuza ve gencimize eğitim hayatlarında, mesleki kariyerlerinde, hayatlarının her döneminde muvaffakiyetler nasip etsin, ömürlerini bereketli, hayırlı kılsın” ifadelerini kullandı.

Günün anısına çekilen fotoğraflarla son bulan bu iftar ziyaretinde Başkan Mustafa Kavuş, öğrencilere internet paketi hediye etti.

HAFIZ ADAYLARI İLE SAHURDA BULUŞTU

Başkan Mustafa Kavuş’un sahur için durağı ise kendisinin de eğitim aldığı Havzan Nuraniye Kur’an Kursu oldu. Başkan Kavuş, hafızlık eğitimi alan çocukları tek tek sahura kaldırırken, karşılarında başkanı gören çocuklar da şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra çocuklarla birlikte sahur sofrasına oturan Başkan Kavuş, Ramazan ayının Kur’an ayı olduğuna vurgu yaparak, “Bu yüce kelamı ezberleyen, hayatlarında uygulayan tüm hafızlarımız da yürüyen Kur’an mesabesindedir. Bu sebeple hafızlık eğitimi alan sizlerle buluşmak bizlere heyecan ve mutluluk veriyor. Sizler sadece kendiniz için değil hocalarınız ve aileleriniz için de cennet müjdecisisiniz. Ben de sizler gibi burada eğitim aldım. Rahmetli İsmail Ketenci hocamdan eğitim aldım. Bugün belediye başkanı olarak Meram’a hizmet ediyorum. Sizler de bir gün farklı makamlarda aziz milletimize, burada aldığınız eğitim sayesinde en güzel hizmetleri vereceksiniz. Rabb'imden bizleri sizlerle birlikte daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara eriştirmesini diliyorum" dedi.







