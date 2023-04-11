Malatya’da kapasite %80’e çıktı

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da ölüm oranı diğer illere göre az olsa da yıkım çok fazla. Özellikle ikinci depremin vurduğu şehirde her 3 binadan biri dönüşecek. Malatya’nın toplam nüfusu 812 bin. Diğer illere giden sayı ise 338 bin. Şehrin yüzde 42’si başka illere göç etti. Şu ana kadar 38 bin kişi de geri döndü. Kent ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için en büyük umut ticaretin yeniden başlaması.

Hulusi Şahin.

ESNAF DÜKKANINI AÇTI

Bir taraftan yıkım devam ederken, diğer yandan da hayatın normalleşmesi için esnaf kepenk açmaya çalışıyor. 2 ay önce Malatya’ya gittiğimizde açık dükkan bulmak neredeyse imkansızdı. Şimdi ise, sağlam olan binaların altında hemen her sektörden esnaf dükkanını açmış. Dükkanı yıkılan esnaf da çadırlarda ürünlerini satıyor. Her yerde sebze ve meyve satan esnafı görmek mümkün.

OSB'LERDE KAPASİTE YÜZDE 80'E ÇIKTI

Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD), Malatya’da kurulumunu tamamladığı konteyner kentin açılışı öncesinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile bir araya gelerek 2 aylık süreçte şehrin durumunu sorduk. Şahin, OSB konusunda şanslı olduklarını, şu an kapasitenin deprem öncesinin yüzde 80’ine ulaştığını belirterek, tek sorunun işçi bulamamak olduğunu ifade etti. Zarar gören fabrika sayısının yüzde 1-2 olduğunu aktaran Şahin, genel olarak sanayi tesislerinin zarar görmediğini vurguladı. Sanayisi sağlam olduğu için şehrin üretim anlamında bir kayba uğramayacağını belirten Şahin, “Malatya'nın sanayisi değil, ticareti büyük darbe aldı. Esnaf için 3 bin 92 geçici iş yeri yapıyoruz. 15 Nisan'da yarısı hazır olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, bayramdan sonra kalıcı iş yerlerinin temelini atacak” dedi.

Yunus Akdaş.

İş insanlarına davet

MİAD Konteyner Kent açılışında konuşan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, konteyner kentte yaşamın başladığını ve kent yönetiminin AFAD’a teslim edildiğini söyledi. Şu an halihazırda alanda 354 konteynerde depremzedelerin yerleştiği bilgisini veren Akdaş, “Toplamda 405 adet konteyner tahsis edeceğiz. AFAD desteğiyle bu sayıyı 474’e çıkaracağız. Malatya’nın bir an önce toparlanması, bölgedeki ekonomik ve ticari hayatın canlanması ve bölge halkının bölgede kalarak yaşamın tekrar normale dönmesi adına çalışmalara devam edeceğiz. Şehrimize iş insanlarını davet ediyorum” dedi.

Mısır Çarşısı’nda yaralar sarılıyor

Mısır Çarşısı’nı dolaşma imkanım oldu. Ayakkabıcıların yoğun olduğu çarşıda birkaç esnafı görünce hemen yanlarına gittim. Biri deprem olunca İstanbul’a gitmiş. Daha fazla dayanamayıp 10 gün önce de dükkanına bakmaya gelen esnaf, hem deprem hem de sel nedeniyle zarar gören dükkanını temizlemeye çalışıyor. Konuştuğum diğer bir esnaf Mustafa Merdivenli ise geçen hafta iki günde 6 bin liralık ayakkabı satışı yaptığını anlatarak, yaralarını sarmaya çalıştıklarını söylüyor. Yağmurdan ıslanan ayakkabı kutularını çarşısının ortasında görmek mümkün. Mısır Çarşısı esnafı eski günlerine dönmeyi bekliyor.

DEPREM ANITI OLACAK

Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bayrama kadar enkazları kaldıracağız. 100 bin konut yapacağız” dedi. “1 yıl sonra geldiğinizde çok farklı bir Malatya göreceksiniz” ifadesini kullanan Şahin, şu bilgileri verdi: “Bir tane binayı deprem anıtı olarak ayırıyoruz. Eski Yeşilyurt’ta bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası var. Yan duruyor. Tam da yıkılmamış bahçe içinde. Bunu yıkmayalım. Deprem anıtı olarak dursun. Bir de Sivas Ankara yolunda bir cami var. Bunu da düşünüyoruz.”







