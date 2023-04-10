Yanınızdayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Kırıkhan’da depremzedeler için kurulan Albayrak Konteyner Kenti’ni ziyaret etti. Irak’ta terör örgütü YPG elebaşısı Mazlum Kobani ve beraberindeki ABD askerlerinin bulunduğu konvoya yönelik SİHA saldırısını değerlendiren Bakan Soylu, “Amerika’nın çivisi çıktı. Amerika bir terör devleti kurdurmak istiyor diye ağzımızı açıp bekleyecek değiliz. Her yerde teröristlerin ensesindeyiz, Cumhurbaşkanı’mızın ifadeleriyle bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Fotoğraf: Mustafa İlhan.

AMERİKA’NIN ÇİVİSİ ÇIKTI

Türkiye’nin terörle mücadelesinin ara vermeden sürdüğünü söyleyen Soylu, “Tehdit sadece sınırlarımızın içerisinde değil, aynı zamanda sınırlarımızın dışındadır. Çünkü sınırlarımızın dışında bir terör devleti kurulmak, kurdurulmak isteniyor. Bunun inşasını gerçekleştirmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve onun suç ortaklarıdır. Bir terör örgütüne bu kadar müsamaha gösterilir, taziyeye gidilir, devlet kurdurmak istenirse bu dünyanın çivisinin çıktığının göstergesidir. Ya dünyanın ya da Amerika’nın çivisi çıktı” şeklinde konuştu.

Albayrak Konteyner Kenti Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yer alıyor.

CESARETİ OLAN BUYURSUN GELSİN

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika orada terör devleti kurdurmak istiyor diye ağzımızı açıp bekleyecek halimiz yok. Terörü nerede bulursak boğmak yalnızca hükumetin değil bu milletin her bir ferdinin görevidir. Hükumetin ve devletin bu konuda ortaya koyduğu süreç bu milletin sorumluluğunu taşımaktır. Kimse Türk devletinin gücünü sınamasın. Biz bu toprakların yerleşiğiyiz. Binlerce kilometre öteden okyanustan gelip de elimizde kalemle harita çiziyor değiliz. Biz bu toprakların bedelini kanla ödedik, kanla ödemeye hazırız. Bedelini kanla ödemeye cesareti olan da buyursun gelsin”

DEVLET YANINIZDA

Afetzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Bakan Soylu, barınma ihtiyacı noktasında depremzedeleri endişeye sevk eden sosyal medya spekülasyonlarına itibar edilmemesini istedi.

Devlet kurumlarının tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğini söyleyen Soylu,

“Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde yardımları deprem bölgesine gönderiyor. Vatandaşlarımızın ortaya koyduğu bu yüce gönüllülüğü yönlendirmek de bizim görevimiz. Bazı spekülasyonlar, birtakım yalanlar söylenebilir. Ne gıda eksikliği var, ne su eksikliği var” dedi. Soylu, bazı mevkilerde yaşanabilen gecikmelerin ise yapılan bildirimlerle giderileceğini söyledi.







