Kocaeli'den Bolu'ya gelen iki aile kabusu yaşadı: Yedikleri yemeğin ardından soluğu hastanede aldılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre temmuz ayı, 25,7 derece ortalama sıcaklıkla, son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 47,5 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise Kangal'da 1,1 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin 12 noktasında da ekstrem sıcaklıklar yaşandı.