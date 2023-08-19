Kocaeli'den Bolu'ya gelen iki aile kabusu yaşadı: Yedikleri yemeğin ardından soluğu hastanede aldılar

Bolu'da beş kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Bolu'da 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen iki aileden beş kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan beş kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan beş kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.