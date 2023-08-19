Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı, temmuz ayına ilişkin hazırladığı 'Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi Raporu'na göre; 1991-2020 uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25 derece olan temmuz ayında, 2023 yılı temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,7 dereceye yükseldi. 2023 yılı temmuz ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum normalinin 0,7 derece üstünde, temmuz ayı ortalama minimum sıcaklıkları ise 1991-2020 minimum normallerinin 0,1 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı temmuz ayı, son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılda 2023 temmuz ayı en sıcak 10'uncu temmuz ayı olurken, 2000 temmuzda 26,5 derece, 2021'de 26,3 derece, 2012'de 26,2 derece, 2017'de 26,1 derece, 2001'de 26 derece, 2010 ve 2020'de 25,9 derece, 2007 ve 2018'de 25,8 derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklık 47,5 derece ile Cizre'de görülürken, en düşük sıcaklık ise Kangal'da 1,1 derece olarak ölçüldü. 2023 yılı temmuz ayı ortalama sıcaklıkları Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, Trakya'da, Sarıyer, Kumköy, Şile, Florya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sinop, Düzce, Kızılcahamam, Erciş, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Cizre, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Boyabat, Zara, Tercan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ölçüldü.

ORTALAMA SICAKLIK YÜKSELDİ

Ortalama sıcaklık farkları, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun doğu bölgeleri hariç ülke genelinde tüm bölgelerde pozitif sıcaklık farkları gözlendi. 2023 yılı temmuz ayı ortalama sıcaklıkları kuzey kıyı kesimlerinde 21-24 derecelik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 27-30 derecelik sıcaklık bandı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar yer yer 33-36 derece civarında gerçekleşti.

MAKSİMUM NORMALİNİN 1,7 DERECE ÜZERİNDE

Maksimum sıcaklıklar ise güney ve batı kıyı bölgelerinde 45-48 derecelik sıcaklık bandına ulaştı. 2023 yılı temmuz ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum normalinin 1,7 derece üzerinde gerçekleşti. Minimum sıcaklıkların özellikle kıyı ve güney kesimlerde olmak üzere uzun yıllar minimum sıcaklıklarının üzerinde gerçekleştiği gözlendi. 2023 yılı temmuz ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum normalinin 0,1 derece üstüne çıktı.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara'da temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,4 derece iken, 1,6 derecelik artışla bu yıl 26 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 11,9 derece Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık 44,1 derece Şile'de tespit edildi.

Ege'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, 1,7 derece artışla bu temmuz ayında 28,2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 9,2 derece Emirdağ'da, en yüksek sıcaklık 44,6 derece Milas'ta ölçüldü.

Akdeniz'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,1 derece iken, 1,5 derece artarak bu yıl 28,6 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 6,8 derece Göksun'da, en yüksek sıcaklık 44,9 derece Köyceğiz'de yaşandı.

İç Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, 0,1 derece artışla bu yıl 22,8 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 1,1 derece Kangal'da, en yüksek sıcaklık 41,4 derece Kırıkkale'de oldu.

Karadeniz'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, 0,1 derece artışla bu yıl 22,8 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,8 derece Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 40,6 Amasya'da gerçekleşti.

Doğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 derece olup, 0,2 derece düşüşle bu yıl 23,1 derece yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık 2 derece Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık 40 derece Ergani'de görüldü.

Güneydoğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31,1 derece olup, 0,9 derece artarak bu yıl 32 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 15,1 derece Batman'da, en yüksek sıcaklık 47,5 derece Cizre'de ölçüldü.

12 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK

Raporda, temmuz ayı 'Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi'ne de yer verildi. 12 noktada ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleştiği belirtilerek, bu yerler şöyle sıralandı;

Bozcaaada uzun yıllar ortalaması 36,5 derece, bu yıl 2,6 derece artışla 39,1 derece. Çanakkale uzun yıllar ortalaması 39,1 derece, bu yıl 0,1 derece artışla 39,2 derece. Bandırma uzun yıllar ortalaması 42,4 derece, bu yıl 0,9 derece artışla 43,3 derece. Florya uzun yıllar ortalaması 37,4 derece, bu yıl 3,1 derece artışla 40,5 derece. Balıkesir Gönen uzun yıllar ortalaması 42,2 derece, bu yıl 1,8 derece artışla 44 derece. İzmir uzun yıllar ortalaması 42,6 derece, bu yıl 0,6 derece artışla 43,2 derece. Çeşme uzun yıllar ortalaması 38,1 derece, bu yıl 0,7 derece artışla 38,8 derece. Silifke uzun yıllar ortalaması 42,3 derece, bu yıl 0,3 derece artışla 42,6 derece. Manavgat uzun yıllar ortalaması 44,5 derece, bu yıl 0,2 derece artışla 44,7 derece. Samandağ uzun yıllar ortalaması 37 derece, bu yıl 1,9 derece artışla 38,9 derece. İnebolu uzun yıllar ortalaması 35,2 derece, bu yıl 1,9 derece artışla 37,1 derece. Cide uzun yıllar ortalaması 35,3 derece, bu yıl 0,6 derece artışla 35,9 derece.

'EKSTREM HAVA OLAYLARI ARTIYOR' UYARISI

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklimin başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktör olduğunu söyledi. Coşkun, "İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır" diye uyardı.







